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trafik sigortası
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En çok kaza yapana en büyük indirim

Trafik sigortasına getirilen prim limiti özel araçlarda primi ortalama yüzde 20 ucuzlatırken ticari araçlarda bu oran yüzde 71'e kadar çıktı. Kamyonlar başta olmak üzere bu araç tipi en çok kaza yapıp hasar çıkaranlar

24 Nisan 2017 Pazartesi, 04:03:01 Güncelleme: 04:09:24 HABERTURK.COM

Zorunlu trafik sigortasına getirilen prim tavanının özel araçlarda sigorta primini yüzde 20-30 ucuzlatması bekleniyor. Ancak rakamlar vatandaşlardan ziyade sürekli kullanılan ticari araçlara piyango vurduğunu ortaya koyuyor. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre ticari araçlara 2015’te limit getirilmişti. Getirilen tavan ile taksilere 5 bin 400, otobüse ise 17.700 liralık sigorta prim limiti konmuştu. Tavan düzenlemesi bu tutarlar üzedinden yüzde 47’den yüzde 71’e kadar prim indirimi öngörüyor. Son prim tavanı ile taksilerin prim tavanı 2 bin 89 liraya indirildi. Otobüs ise 5 bin 7 liraya sigortalanacak. Bu rakamlar 4’üncü basamakta yani sisteme yeni girenler için geçerli. Eğer otobüs ve taksi bir yıl kaza yapmazsa yüzde 15, ikinci yıl kaza yapmaz ise yüzde 30 indirim alacak. 3 yıl ve daha fazla kaza yapmaz ise indirim tutarı yüzde 45’i bulacak.

1.467 LİRAYA KAMYON SİGORTASI

Böylece taksi eğer 3 yıl kaza yapmaz ise 1.357 liraya sigortalanabilecek. Otobüste ise bu rakam 3 bin 254 liraya kadar inecek. En çok kaza yapan ve sigortacılara hasar yaratan kamyonda durum ilginç bir hal alıyor. Çünkü 3 yıl kaza yapmayan bir kamyon bin 467 liraya sigortalanabilecek. Oysa bu araçlardan herhangi biri kaza kaptığında hasarları 50 bin lirayı aşıyor. En fazla kaza yapan diğer araç türü olan taksilerde de her yıl onlarca bin liralık hasar çıkaran taksiler ne kadar kaza yaparlarsa yapsınlar en fazla 5 bin 322 lira ödeyerek yeniden sigorta yaptırabilecek.

HER BİRİ 34 BİN LİRALIK HASAR YAPIYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) istatistiklerine göre ticari araçların sadece 547’si yılda 3’ten fazla kaza yapıyor ve bunların sigortacılara maliyeti ortalama 34 bin liraya çıkıyor. Yılda 5’ten fazla kaza yapanların sayısı sadece 41’ken bu 41 araç sahibinin her biri yılda 47.3 bin liralık hasar maliyeti çıkarıyor. Bu konuda en uç örnek 2014’te 13 kez kaza yapan bir kamyon. Rekortmen kamyonun sigorta şirketine maliyeti 78 bin 122 lirayı bulmuş durumda. Fakat bu kamyon bile şu anda 5 bin 940 liraya sigortalanmış durumda.

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