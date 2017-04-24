Trump'ın oğulları, ABD'de iki yeni otel zinciri kuracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra şirketlerinin yönetimini devrettiği oğulları Eric ve Donald Trump Jr., aile şirketinin ABD'deki faaliyetlerini genişletmek üzere harekete geçti. Eric ve Donald Trump Jr.'ın ülkede iki yeni otel zinciri kurmayı planladığı bildirildi. Trump'ların özellikle başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın güçlü olduğu Teksas ile güney eyaletlerde yatırımları artırmak istediği belirtiliyor.

Trump ailesi, Donald Trump'ın başkanlık seçilmesinin ardından "çıkar çatışmalarını" önlemek amacıyla uluslararası anlaşmalar yerine ABD içindeki yatırımlara öncelik vermeye başlamıştı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce yaptığı açıklamada, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler" demişti. AP