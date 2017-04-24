İŞ-YAŞAM
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Donald Trump
İŞ-YAŞAM

Trump'ın oğulları, ABD'de iki yeni otel zinciri kuracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları, Trump markasını ABD'de kurulacak yeni işletmelerle büyütmeye hazırlanıyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:21:11 Güncelleme: 12:40:29

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra şirketlerinin yönetimini devrettiği oğulları Eric ve Donald Trump Jr., aile şirketinin ABD'deki faaliyetlerini genişletmek üzere harekete geçti. Eric ve Donald Trump Jr.'ın ülkede iki yeni otel zinciri kurmayı planladığı bildirildi. Trump'ların özellikle başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın güçlü olduğu Teksas ile güney eyaletlerde yatırımları artırmak istediği belirtiliyor.

Trump ailesi, Donald Trump'ın başkanlık seçilmesinin ardından "çıkar çatışmalarını" önlemek amacıyla uluslararası anlaşmalar yerine ABD içindeki yatırımlara öncelik vermeye başlamıştı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce yaptığı açıklamada, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler" demişti. AP

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kale Endüstri Holding'e yeni CEO
İŞ-YAŞAM

Kale Endüstri Holding'e yeni CEO
Ekonomide iki üst düzey atama Resmi Gazete'de yayımlandı
İŞ-YAŞAM

Ekonomide iki üst düzey atama
Sanal tüccara vergi kıskacı!
İŞ-YAŞAM

Sanal tüccara büyük kıskaç
Barbaros 3 yıl sonra tekrar sıcak sularda
İŞ-YAŞAM

Barbaros 3 yıl sonra tekrar sıcak sularda
En çok kaza yapana en büyük indirim
İŞ-YAŞAM

En çok kaza yapana en büyük indirim
Dokuz trilyon dolarlık sünger operasyonu
İŞ-YAŞAM

Dokuz trilyon dolarlık sünger operasyonu
İzocam Genel Müdürlüğüne Levent Gökçe getirildi
İŞ-YAŞAM

İZOCAM'DA GENEL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ
Borajet uçuşlara ara veriyor
İŞ-YAŞAM

SON DAKİKA... TÜM UÇUŞLARINI DURDURDU
Jimmy Choo kendini açık artırmaya sunuyor
İŞ-YAŞAM

ÜNLÜ FİRMA KENDİNİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI
Trump'ın oğulları, ABD'de iki yeni otel zinciri kuracak
İŞ-YAŞAM

TRUMP'IN OĞULLARINDAN YENİ HAMLE
İthal güneş gözlüğüne 128 milyon dolar harcandı
İŞ-YAŞAM

128 MİLYON DOLARLIK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Yalnızçam Dağı'na 6,2 milyon avroluk yatırım yapılacak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSLU İLİNE DEV YATIRIM
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme