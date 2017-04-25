Şehirdeki sanayi siteleri konut ve avm’ye dönüşecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, pek çok sanayi sitesinden “Bizi taşıyın” talebi geldiğini ve sanayicilerin zarar etmeyeceği bir model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Özlü, Üretim Reform Paketi kapsamında şehir merkezlerinde kalan sanayi sitelerini şehir dışına taşıyacaklarını söyledi. Sanayi sitelerinin dönüşümünü hukuki zemine oturtacaklarını ifade eden Özlü, “Belediyeler, il özel idareleri ve bakanlık, mülk sahipleriyle anlaşacak. Onlara tertemiz, modern sanayi çarşıları kuracağız. Adamın bir dükkânı varken iki tane olacak. Pek çok ilde 1970’lerde yapılmış sanayi siteleri çok küçük, 50 metrekarelik yerler artık yetmiyor” dedi. Özlü, eski alanları da belediye ile değerlendireceklerini ifade ederken, “Şehrin durumuna göre imar imkânı vereceğiz. Oralara lüks konutlar yapılabilecek, AVM’ler yapılabilecek. Mülkiyet sahipleri bu işten zarar etmeden kâr edecekler” dedi.

3 İLDEN TALEP GELMİŞ

Özlü, sanayicinin de bu konuda istekli olduğunu ve 5-6 bölgeden “Bizi taşıyın” talebi geldiğini belirtirken, uygulamaya isteklilerden başlayacaklarını anlattı. Özlü, Türkiye’yi tarayarak talepleri topladıklarını belirtirken, “Hatay, Tunceli, Malatya istedi. Biz de taşınmak isteyene yüzde 3 faizle kredi vereceğiz. Taşınma, altyapı ve üstyapı maliyeti karşılanacak. Hesabımıza göre, bin kadar sanayi sitesi için 17 milyarlık bir maliyet oluşuyor. Mülk değerleri zaten kendisini çevirecek” diye konuştu.

ZEYTİNLİK YAKININA TESİS

Özlü, paketteki zeytinlik düzenlemesi hakkında da bilgi vererek “İllerde zeytin koruma kurulları oluşturulacak. Bir yerde OSB ya da küçük sanayi sitesi kurulacaksa, bu kurul toplanacak. Zeytincilik enstitülerinden kişiler kurulda olacak. Tarım ve sanayi il müdürleri olacak. Etrafa zarar vermeden sanayi tesisleri kurulabilecek teknolojiler var. Arıtma ve filtre sistemleri var. Zeytinliğe 3 kilometre mesafede tesis kurulamaz değil de arıtma tesislerini kurmak kaydıyla olabilir. Sınıra kurul karar verecek” dedi.

‘FİŞİ TAK FABRİKANI ÇALIŞTIR’ DÖNEMİ

Geçen hafta yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) Üretim Reform Paketi’nin ilk 40 maddesinin ele alındığını kaydeden Özlü, sanayiciye ucuz arsa ve fabrika binası sağlayacaklarını söyledi. Özlü, arazinin devletin olacağını ve isteyene fabrika binası da yapılacağını belirtirken, “ÇED raporuna son, arsa aramaya son. Plug and play (Tak çalıştır). Gel fişini tak, fabrikanı çalıştır. Singapur’da, Malezya’da olduğu gibi. Kullanım hakkını 49 yıllığına vereceğiz. Sanayici de parasını arsa ve bina yerine makine ve işletmeye ayıracak” dedi.

FABRİKALARIN YERİNDE MARKALI KONUTLAR YÜKSELİYOR ZENGİN DÖNÜŞÜM

İstanbul Merter’deki eski üretim tesislerinin yerinde bugün lüks markalı konut projeleri yükseliyor. TSKB verilerine göre bölgede fabrikaların yerine 4 bin bağımsız bölüm yapıldı. Markalı konut projeleri bölgede metrekare fiyatlarını da yüzde 50 artırdı

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk İstanbul’daki yapı ve trafik yoğunluğuna çözüm için kent içine sıkışmış sanayi siteleri şehrin dışına taşınıyor. Şehrin merkezinde kalan bu arazilerin değeri de her geçen gün artıyor. Şehir merkezinde kalan fabrika ve atölyelerin şehir dışındaki daha geniş ve ferah alanlara taşınmasıyla birlikte, boşalan arazilerin üzerinde alışveriş merkezleri, rezidanslar, beş yıldızlı oteller ve iş merkezleri yükselmeye devam ediyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine göre İstanbul’un tekstil ve sanayide önde gelen bölgelerinden Merter’de fabrika dönüşümleriyle birlikte yaklaşık 4 bin adet bağımsız bölümden oluşan markalı projeler hayata geçti.

FİYATLAR %50 ARTTI

Fabrikaların yerine gelen yeni yapılar bölgede metrekare fiyatlarını adeta uçuruyor. TSKB verilerine göre üretim tesislerinin yerine gelen markalı konutlar bölgenin değerini son 4 yılda değerini yüzde 50 artırdı. 2013 yılında 4-5 bin TL olan metrekare fiyatları bugün 6-8 bin TL mertebelerine ulaştı.

ANADOLU EFES MERTER ARAZİSİ

Anadolu Efes, Merter’deki fabrikasını taşıyacak. Fabrikanın yerine ne yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Aşçıoğlu Grubu da Tamek’in arazisinde ofis projesi yapmayı planlıyor.

TAMEK ARAZİSİ

‘METREKARESİ 10 BİN TL’Yİ BULUR’

Tamek’in Merter’deki arazisinde proje geliştirecek Aşçıoğlu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu Merter’de dönüşüm tamamlandığında metrekare fiyatlarının 10 bin TL mertebelerine kadar çıkacağını öngörüyor.

- NEF-İŞ GYO İNISTANBUL

- ŞİŞECAM ARAZİSİ

Şişecam’ın Topkapı arazisinde yükselen İnistanbul tamamlandığında 10 bin kişiye ev sahipliği yapacak büyüklükte olacak.

- EROĞLU GAYRİMENKUL- PLATFORM MERTER

Platform Merter E5 kenarında yer alan, eski Vakko fabrikasının arsası üzerinde inşa edildi. 34 bin metrekare arsa alanı olan projede 81 adet rezidans, 34 adet teras ev ve 213 adet Süit bulunuyor.

- VAKKO FABRİKASI

- ATLI ZİNCİR FABRİKASI YERİNE - BEYAZPARK

Beyaz İnşaat, Atlı Zincir İğne ve Makine Sanayii’ne ait fabrika yerine Beyazpark Topkapı projesini geliştirdi. Projede 371 konut yer alıyor. Teslimlerin aralık ayında yapılması planlanıyor.

- NEF 12 MERTER - NEF 13 MERTER

Nef 12 Merter projesi Atlas Zımpara fabrikasının, Nef 13 Merter projesi ise Fako İlaç fabrikasının arsası üzerinde yer alıyor. İki projede toplam 1.200 konut bulunuyor.