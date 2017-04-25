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Christian Dior
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Christian Dior'un tüm markaları, tek bir çatı altında toplanacak

Fransız milyarder Bernard Arnault, hisselerinin yüzde 74'üne sahip olduğu dünyaca ünlü moda markası Christian Dior'un kalan hisselerini 12,1 milyar euro'ya satın alacak.

25 Nisan 2017 Salı, 11:00:07 Güncelleme: 11:09:26 HABERTURK.COM

Fransız milyarder Bernard Arnault, hisselerinin yüzde 74'üne sahip olduğu dünyaca ünlü moda markası Christian Dior'un kalan hisselerini 12,1 milyar euro'ya satın alacak.

haberturk.com'un derlediği habere göre, Fransız işadamının şirketi LVMH'nin en büyük satın alma adımlarından biri olan anlaşmayla, dünyanın en büyük moda markalarından biri olan Christian Dior'un tüm hisseleri yıllar sonra ilk kez tek çatı altında toplanacak. Anlaşmanın açıklanmasının ardından Paris merkezli Christian Dior'un hisseleri yüzde 15 artış gösterdi.

Yeni anlaşmayla Dior'un parfüm ve kozmetik ürünlerinin sahibi olan LVMH, Dior'un lüks giyim markalarını da satın almış olacak.

Tasarımcı Christian Dior tarafından 1946'da kurulan Dior, parfüm, saat ve aksesuvar ürünleriyle moda sektörüne yön veren markalardan biri oldu. Christian Dior 'un 1957'de ölmesinin ardından, LVMH şirket hisselerinin büyük bölümünü satın almıştı. 

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