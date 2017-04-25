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25 NİSAN 2017
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TÜSİAD, Erol Bilecik
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD Başkanı: Dijital ekonomiyi çalışmalarımızın merkezine koyduk

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 8,5'lara ulaşmış vaziyette. Ülkemizde de e-ticaret büyümesini sürdürüyor. Yakalanan ivmeye rağmen e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla yüzde 3,5 seviyesinde" dedi.

25 Nisan 2017 Salı, 13:22:59 Güncelleme: 13:24:10 AA

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 8,5'lara ulaşmış vaziyette. Ülkemizde de e-ticaret büyümesini sürdürüyor. Yakalanan ivmeye rağmen e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla yüzde 3,5 seviyesinde" dedi.

TÜSİAD tarafından The Boston Consulting Group (BCG) ve GittiGidiyor'un desteğiyle hazırlanan "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret" raporunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik, dijital ekonominin son yıllardaki gelişimine işaret ederek, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yani yüzde 46'sının internet kullanıcısı olduğunu belirtti.

Bunun önemli bir oran olduğunu dile getiren Bilecik, diğer yandan neredeyse 3,5 milyarın üzerindeki kişinin de hala internet bağlanlantısının olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"2020 yılında mobil kullanıcı sayısının 5,5 milyara ulaşması ve bunun dünyada elektrik ve temiz suya ulaşabilen veya araba sahibi insan sayısından daha fazla olması öngörülüyor. İş dünyası tarafına baktığımızda, yenilikçi iş modelleri ve ticaret olanakları, günlük iş hayatımıza giren robotlar, dronelar gibi teknolojik unsurlar hem üretimi ve hizmet sunum süreçlerini, hem de kurumların yapı ve işleyişlerini baştan aşağı dönüştürmekte.

Tüketici tercihlerinin sınır tanımadığı ve beklentilerin hızla yükseldiği bir dönemdeyiz. Ve bu eğilim artarak devam edecek. Bu koşullarda verimlilik ve rekabet baskısı yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı, ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi odağa almayı gerektiriyor. Kısacası, kurumların dijitalleşmesi, gelecekte hayatta kalabilmeleri için yaşamsal ve en kritik konu haline geliyor."

TÜSİAD Başkanı Bilecik, küresel dinamiklerin hızla değiştiği günümüzde, Türkiye'nin de dev dijital dönüşüm dalgasında ayakta kalacak ekonomiler arasında yer almayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Bu nedenle hem rekabet edilen hem de ulaşma hedefi güdülen ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Bilecik, şöyle devam etti:

"Dijital dönüşümü sağlayacak tedbirleri eş zamanlı hayata geçirmeye kararlılıkla devam etmeliyiz. TÜSİAD olarak biz de bu anlayışla dijital ekonomiyi çalışmalarımızın merkezine koyduk, bu konunun üstünde ısrarla duruyoruz. Kurumlarımızın dijital devrimde ayakta kalmaları için dijital vizyona sahip liderliğe ve dijital stratejilere ihtiyaç duyulduğu konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz."

 

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