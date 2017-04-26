Başbakan Binali Yıldırım Bloomberg News’e önemli açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Varlık Fonu’nun geçmişte kaynak kullanılarak yapılmış projelere maliyet düşürücü bir destek verebileceğini söyleyerek “Böylece o bankaların elindeki kaynaklar yeni projelere aktarılır” dedi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre Başbakan Binali Yıldırım, Bloomberg News’in sorularını yanıtlarken, ekonomi gündemini değerlendirdi.



“Varlık Fonu’nun kısa, orta, uzun vadeli stratejik plan çalışması var. Ön çalışmayı tamamlayıp getirdiler” diyen Yıldırım şöyle konuştu: “Şimdi onu arkadaşlarımız inceliyorlar. Ona göre bu planın hayata geçirilmesine olur vereceğiz. Varlık Fonu’nun amacı Türkiye’nin özellikle kaynak ihtiyacı duyduğu, uzun vadeli dönüşü olan projelere destek vermek. Yani bütçeye yüklenmeden, maliyeti daha makul projelere destek vermek.”

YENİ PROJELERE AKTARILIR

Varlık Fonu, bir anlamda Türkiye’nin, yatırımla ilgili konular öncelikli olmak üzere finansal işlemlerde faiz yükünü azaltmaya yönelik, ülkeye katma değer sağlayacak her türlü fırsat sağlayan işlemlere girmesini öngören bir yapı. Geçmişte kaynak kullanılarak yapılmış projeler var. Onların maliyetlerini düşürücü bir destek de verebilir. Böylece o bankaların elindeki kaynaklar yeni projelere aktarılır.”

Yıldırım, Bloomberg News’e verdiği röportajda Varlık Fonu’nun amacını “Kamunun elindeki varlıkları çok daha iyi şekilde yönetmek” diye özetledi.

NE ÇALIŞTIRAN NE DE İŞÇİ MAĞDUR OLACAK

Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme için önümüzdeki hafta paydaşlarla görüşmeler başlayacak. Başbakan Yıldırım bu konuyla ilgili olarak “Çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda da tabii ki atacağımız adımlar var. Burada ölçü şu olacak; ne çalışan mağdur olacak ne de çalıştıran tüm yüklerden olumsuz etkilenecek. Çok kolay iş olmadığını biliyorum ama ikisini de mutlu edecek bir şekilde geleceğe yönelik düzenlemeleri yapacağız” dedi.

SIKINTIYA DÜŞEBİLECEK FİRMALAR İÇİN TEDBİR

Firmaların döviz borcu nedeniyle sıkıntıya düşme ihtimaline karşı tedbir aldıklarını aktaran Yıldırım, “Kredi Garanti Fonu’nu devreye soktuk. Bu şekilde zannediyorum, 140 milyar lira kredi kullandırıldı; bu, büyük işletmeler için. Küçük işletmeler için de KOSGEB kredisini şu ana kadar 157 bin firma kullandı. Bunun da tutarı 5 milyar doları geçti” dedi.

İŞTE BİNALİ YILDIRIM’IN VERDİĞİ DİĞER MESAJLAR:

YÜKSEK FAİZLE YATIRIM YAPAMAYIZ

Geçtiğimiz 6-7 ayı düşünün, Merkez Bankası’nın kararlarının alınmasında tereddüt oldu mu? Merkez Bankası kendi kararlarını aldı ve uyguladı ama biz ayrıca dövizle borçlanan yatırımcılarımızı korumak adına tedbirler aldık. Merkez Bankası’nın tedbirlerini yeterli görmedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Merkez Bankası mutlaka kendi yetkisi içerisindeki her türlü kararı alır. Buradaki yanlış anlaşılma şudur; biz diyoruz ki yüksek faiz, yüksek enflasyon anlamına gelir. Dolayısıyla yüksek faizle yatırım yapamazsınız.

YATIRIMDAN 12 MİLYAR DOLAR PAY ALDIK

Bütün karışıklıklara rağmen Türkiye 2016’da yabancı sermaye girişi bakımından gayet iyi. Dünyada 1.5 trilyon dolar yabancı sermaye hareketi var. Türkiye 12 milyar doların üzerinde bundan pay aldı 2016’da. Bu da küçümsenmeyecek bir rakam. Bu aslında AK Parti’den önceki 15 yılda elde edilen doğrudan yabancı yatırımdı. Türkiye bunu bir yılda çekti.

100 MİLYARLIK DEMİRYOLU

YATIRIMI Türkiye bu yıl ve gelecek yıllarda artık demiryollarına çok büyük yatırım yapacak. Yani gelecek 10 yıl içerisinde 100 milyar TL civarında yatırım yapacağız. Yatırımcılar şunu düşünmeli; hesabını bilmeyen kasap elinde kalır masat. Dolayısıyla hesap bilmeyen devlet ortada kalır. Siz hesabınızı iyi yapamazsanız, başkası gelip sizin adınıza niye gelip yatırım yapsın?