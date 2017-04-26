Kimisi arsa ve ofis satın alıyor kimisi lüks otomobil peşinde

Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için devreye soktuğu Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri 140 milyar liraya dayandı. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre KGF kapsamındaki kredilere özellikle şubat ayı sonundan itibaren çok ciddi talep geldiği belirtilirken, söz konusu kredilerin ne kadarının yatırıma yöneldiği ise tartışma konusu olacağa benziyor. Birçok firmanın kullandığı kredileri işini büyütmek için yatırıma yönlendirdiğine şüphe yok. Ancak bankacılık kaynaklarna göre, firmaların birçoğu da çeşitli nedenlerle aldığı kredilerin önemli bir bölümünü işini büyütme amaçlı yatırıma yönlendirmiyor. Bankacıların ve piyasadan bazı firma sahiplerinin verdikleri bilgilere göre, KGF’den uygun koşulla çektiği kredi ile arsa alanlar da var, lüks araba alan da var, ofis satın alan da, ihtiyaç olana kadar parayı tamamen mevduata yatıran da var. Bunun nedenini sorduğumuz bazı bankacılar, KGF kredilerinde ortalama faizin KOBİ’de yüzde 14.18, ihracat tarafında ise yüzde 14.5 olduğunu belirterek, “Piyasada mevduat faizleri yüzde 14.5’lere kadar çıktı. Acil ihtiyacı olmayan ve uygun maliyetli kaynağı kaçırmak istemeyen firmalar kullandığı krediyi 14-14.5 oranlarla mevduata yatıyor” değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası verileri de bu yorumları destekliyor. Mart başından 14 Nisan’a kadar olan 1.5 aylık bölümde bankacılık sektörünün mevduatlarında 64 milyar TL gibi önemli bir artış dikkat çekiyor.

KMH VE ROTATİF KREDİ KAPAN DA VAR

Firmaların belli bir kesiminin KGF kredilerini yatırıma yönlendirdiklerini gözlemlediklerini belirten bankacılar, “Bazı firmalar bu kaynak ile KMH’larını bazıları da rotatif kredilerini kapatıyor” diye konuşuyor. Bankacılar, şu ana kadar kullandırılan kredilerin yüzde 30’unun yeniden yapılandırma ve kredi kapama olarak kullanılmış olabileceğini tahmin ediyor.

KİMİSİ ARSA VE OFİS SATIN ALIYOR KİMİSİ LÜKS OTOMOBİL PEŞİNDE

Kredi Garanti Fonu kredilerinde bankalar arasında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Oluşan rekabet faizlerin düşük kalmasını sağlarken, diğer yandan da söz konusu krediye acil ihtiyacı olmayan birçok firmayı da bu kaynağı kullanmaya itiyor. Hal öyle olunca da, birçok firmanın aldığı kaynak ile lüks otomobil, arsa, ev gibi harcamalara girdiği ifade ediliyor.

FAİZLER YÜKSELİR ENDİŞESİYLE ALIYORLAR

Bankaların KGF kredisini kullanmaları konusunda yoğun telkinleri olduğunu söyleyen görüştüğümüz bazı firma sahipleri, “Çalıştığımız bankalar, önümüzdeki dönemde faizlerin yükselebileceğini, bu nedenle, şu anda ihtiyacımız olmasa bile koşulları uygun olan KGF kredilerinden kullanmamızı tavsiye ediyor” diye konuşuyor. Başka bir firma sahibi de, “Koşulları çok uygun olduğu için biz de kullandık. Arsa ve ofis aldık. Bir arkadaşım da bir kısmını mevduata yatırdı, bir kısmını dövize çevirdi” değerlendirmesinde bulundu.

HAZİNE BATIĞIN % 7’SİNİ KARŞILIYOR

KGF kapsamında ihracatçı firmalara verilen kredilerin yüzde 100’ü devlet garantisinde. Bu oran KOBİ’lerde (Portföy Garanti Sistemi) yüzde 90, klasik KGF’de ise yüzde 85 düzeyinde. Ancak burada Hazine’nin koyduğu batık kredi şartı devreye giriyor. Şöyle ki, Hazine bir bankanın KGF kapsamında verdiği toplam kredinin sadece yüzde 7’lik kısmının batık tutarını karşılıyor. Eğer bankanın batık oranı yüzde 7’nin üzerindeyse bu tutarı banka karşılamış oluyor. Bu da bankaların kredi verirken daha seçici olmalarına yol açıyor.

BANKALARDAKİ MEVDUAT 1.5 AYDA 64 MİLYAR TL ARTTI

Toplam mevduat (Milyar TL)

3 Mart 2017 - 787.7

31 Mart 2017 - 803.7

7 Nisan 2017 - 838.4

14 Nisan 2017 - 851.0

Ortalama faiz 14.18 - KOBİ'de

Toplam kullandırılan kredi 140 milyar TL

Ortalama Faiz 14.5 - İhracatçıda