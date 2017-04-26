Trump’ın 100. günü kutlama hayalleri kâbusa dönmek üzere

ABD Başkanı Donald Trump görev süresinin en zorlu günlerini yaşıyor. Önceki başkan Barack Obama’nın yürürlüğe koyduğu sağlık reformunu devre dışı bıraktıktan sonra kendi vergi yasasını yeterli destek olmadığı için Kongre’ye getiremeyen Trump bugün merakla beklenen vergi reformunu tanıtacak. Söz konusu reformla birlikte ABD’de halen yüzde 35 seviyesinde bulunan kurumlar vergisinin yüzde 15’e indirilmesi planlanıyor. Başkanlığının geleceği açısından büyük önem taşıyan bu reform daha resmi olarak sunulmadan pek çok tartışmaları da beraberinde getirdi. Diğer yandan ABD’nin borçlanma üst sınırını yeniden düzenlemesi için cuma akşamına kadar bir karar vermesi gerekiyor.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre ABD’nin toplam borcu 20 trilyon doları aştı. Yeni hükümetin 2017 için öngördüğü bütçe ise 3.6 trilyon dolar seviyesinde. Trump’ın Meksika Duvarı planından 560 milyar dolarlık savunma bütçesine kadar tüm harcamalar bu bütçenin planlandığı gibi kabul edilmesine bağlı. Ancak yetkililer cuma akşamına kadar yeni borçlanma üst sınırını belirleme konusunda başarısız olursa ülke cumartesi günü ‘hükümetin kapanması’ (government shutdown) sorunuyla karşı karşıya kalacak. ABD’nin tüm devlet hizmetlerinin durması anlamına gelen bu durum en son 2013’te yaşandı ve toplam 17 gün sürdü.

KARARNAME ÜRETTİ

Devletin olası durma ihtimalinin cumartesi gününe denk gelmesi ise Trump açısından tam bir felaket olarak değerlendiriliyor. Zira 29 Nisan Cumartesi Donald Trump’ın ABD başkanı olarak 100’üncü gününe denk geliyor. Ancak 100’üncü gün sadece sembolik bir anlam taşımakla kalmıyor aynı zamanda önceki başkanların geleneksel olarak aynı dönemde neler yaptıklarının kıyaslanması anlamını da taşıyor. Trump’ın son 100 günlük karnesine bakıldığında ise icraatının başkanlık kararnamelerinin haricinde Kongre’den geçen herhangi bir yasasının olmadığı görülüyor. Diğer bir ifadeyle Trump cumartesi günü hem hükümeti kapanmış hem de 100 gününde icraatı olmayan bir başkan durumuna düşebilir.

TRUMP ’I KENDİ CUMHURİYETÇİ PARTİSİ ZORLUYOR

- Bugün tanıtılması beklenen yeni vergi tasarısı ve cuma akşamına kadar borçlanma üst sınırı düzenlemesinin kaderini belirleyecek kurum Kongre.

- Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan bu yapı ABD’de yasaların geçtiği veya takıldığı merci olarak biliniyor. Kongre Trump’ın başkanı olduğu Cumhuriyetçiler’in kontrolünde.

- Ancak gerek Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve gerekse Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Trump’ın planlarına çok sıcak bakmıyor.

- Özellikle Paul Ryan kurumlar vergisinin yüzde 35’ten yüzde 15’e inmesinin bütçe gelirlerini düşüreceği gerekçesiyle Trump’ın yeni vergi yasasına karşı çıkıyor.

- Senato tarafında ise Trump’ın 21 milyar dolara mal olması beklenen Meksika Duvarı planına tepkiler var. Trump’ın 100 gün kutlaması, 100 gün bombasına dönüşmek üzere.

‘BİZ BÜYÜYELİM BÜTÇE AÇIK VERSE DE OLUR’

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçilmesinden sonra tartışmalı hale gelen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) eleştirdi. Ross, yaptığı açıklamada “NAFTA’nın çalışmadığına dair birçok örnek var” dedi. Trump’ın bütçe planına da değinen Ross, “Trump, büyümenin artırılması için kısa vadede bütçe açığının yükselmesine açık” dedi.

KONGRE RAKAMLARA ONAY İÇİN TRUMP’I SIKIŞTIRIYOR

ABD’nin kamu borcu 20 trilyon doları geçti

ABD’nin 2017 bütçe planı 3.6 trilyon dolar

KURUMLAR VERGİSİNDE ORANLAR FARKLILIK GÖSTERİYOR

Ülkeler küresel rekabette avantajlı hale geçebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Kurumsal vergi oranlarını düşürerek yatırım çekmeyi hedeflemek bu konuda sık sık kullanılan popüler önlemlerin başında geliyor. ABD ve AB’de vergilerin yüksek olması küresel çalışan pek çok şirketin finans merkezlerini kesintilerin düşük olduğu vergi cennetlerine taşımalarına neden oldu.

ABD Vergi oranı %35

Fransa Vergi oranı %33

Japonya Vergi oranı %30

Almanya Vergi oranı %29

OECD Vergi oranı %25

TÜRKİYE Vergi oranı %20