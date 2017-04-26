Trump yüzlerce hektarlık doğal alanı imara açıyor

ABD Başkanı Trump, koruma altındaki doğal alanları imara açma planı kapsamında, son 20 yılda ulusal anıt statüsüne alınan bazı alanları petrol arama, madencilik ve inşaat sektörlerine açmaya hazırlanıyor.

haberturk.com'un derlediği habere göre, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Trump'ın ülkede her biri en az 100 hektarlık alana sahip yaklaşık 30 ulusal anıtın tamamını ya da bir bölümünü imara açmaya yönelik bir kararname çıkaracağını duyurdu. Kararname için Trump yönetimi, Kongre üyeleriyle, yerel yönetimlerle ve şirketlerle de görüşecek.

SANAYİCİLER MEMNUN, ÇEVRECİLER KIZGIN

Trump daha önce eski Başkan Barack Obama tarafından uygulanan çevre koruma kanunlarında değişikliğe gideceğini açıklamış ve bu kanunların ekonomik gelişime engel olduğunu savunmuştu.

Sanayicileri memnun eden bu adım, çevrecilerin ise tepkisini çekiyor.

İmara açılması düşünülen ulusal anıtlar arasında eski Başkan Bill Clinton tarafından 1996'da Utah'ta açılan Grand Staircase ile Barack Obama'nın aynı bölgede geçen yıl açtığı Bears Ears da var. Bu bölgelerin büyük maden, petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olduğu belirtiliyor. Birçok şirket de bu bölgelerde yatırım yapmak için izin bekliyor.

Trump'ın doğal alanları korumaya yönelik kanunlarda değişikliğe gitme planı, çevrecileri de harekete geçirdi. Birçok çevre örgütü ile doğal alanlar üzerinde söz sahibi olan Amerikan yerli grupları, Trump'ın kararını mahkemeye götüreceklerini açıkladı.