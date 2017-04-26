İŞ-YAŞAM
26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Donald Trump, ABD, ulusal anıt
İŞ-YAŞAM

Trump yüzlerce hektarlık doğal alanı imara açıyor

ABD Başkanı Donald Trump, koruma altındaki bazı ulusal anıtları imara açmak için düğmeye bastı. Bu adım, Trump yönetimi ile çevrecileri bir kez daha karşı karşıya getirecek.

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:25:59 Güncelleme: 11:41:29

ABD Başkanı Trump, koruma altındaki doğal alanları imara açma planı kapsamında, son 20 yılda ulusal anıt statüsüne alınan bazı alanları petrol arama, madencilik ve inşaat sektörlerine açmaya hazırlanıyor.

haberturk.com'un derlediği habere göre, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Trump'ın ülkede her biri en az 100 hektarlık alana sahip yaklaşık 30 ulusal anıtın tamamını ya da bir bölümünü imara açmaya yönelik bir kararname çıkaracağını duyurdu. Kararname için Trump yönetimi, Kongre üyeleriyle, yerel yönetimlerle ve şirketlerle de görüşecek.

SANAYİCİLER MEMNUN, ÇEVRECİLER KIZGIN

Trump daha önce eski Başkan Barack Obama tarafından uygulanan çevre koruma kanunlarında değişikliğe gideceğini açıklamış ve bu kanunların ekonomik gelişime engel olduğunu savunmuştu.

Sanayicileri memnun eden bu adım, çevrecilerin ise tepkisini çekiyor.

İmara açılması düşünülen ulusal anıtlar arasında eski Başkan Bill Clinton tarafından 1996'da Utah'ta açılan Grand Staircase ile Barack Obama'nın aynı bölgede geçen yıl açtığı Bears Ears da var. Bu bölgelerin büyük maden, petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olduğu belirtiliyor. Birçok şirket de bu bölgelerde yatırım yapmak için izin bekliyor.

Trump'ın doğal alanları korumaya yönelik kanunlarda değişikliğe gitme planı, çevrecileri de harekete geçirdi. Birçok çevre örgütü ile doğal alanlar üzerinde söz sahibi olan Amerikan yerli grupları, Trump'ın kararını mahkemeye götüreceklerini açıkladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kimisi arsa ve ofis satın alıyor kimisi lüks otomobil peşinde
İŞ-YAŞAM

Alınan krediler nereye gitti?
Ordusuna en çok hangi ülke harcıyor
İŞ-YAŞAM

Ordusuna en çok para harcayan ülke açıklandı

Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor
İŞ-YAŞAM

Görenler büyüleniyor!

Rusya'nın Türkiye'ye buğday ihracatı arttı
İŞ-YAŞAM

İhracatı artışa geçti
TÜSİAD'dan e-ticaret raporu
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD'dan e-ticaret raporu: Büyük potansiyel var
Çerçevesi olmayan plakalarla ilgili yeni bir karar alındı
İŞ-YAŞAM

Mahkemeden önemli plaka kararı
Arçelik, Beylikdüzü'ndeki fabrikasını taşıyor
İŞ-YAŞAM

ARÇELİK'TEN FLAŞ KARAR!
Yahoo'nun CEO'su 200 milyon dolar tazminat alacak
İŞ-YAŞAM

İŞİNİ KAYBEDECEK AMA İNANILMAZ BİR SERVET KAZANACAK
"Bazı vergileri kaldırabiliriz"
İŞ-YAŞAM

BAKAN AĞBAL'DAN VERGİ MÜJDESİ
Trump’ın 100. günü kutlama hayalleri kâbusa dönmek üzere
İŞ-YAŞAM

100. GÜN BOMBASI
Kamu işçisi için yüzde 18 zam talebi
İŞ-YAŞAM

BİNLERCE İŞÇİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME
Trump yüzlerce hektarlık doğal alanı imara açıyor
İŞ-YAŞAM

TRUMP'TAN ÇOK TARTIŞILACAK KARAR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme