ABD'de kurulan Türk şirket 1,5 milyon dolar yatırım aldı

ABD'de Türk girişimci Bora Hamamcıoğlu tarafından kurulan CarHopper, kurulduğu dönem olan 2016'nın son çeyreğinde projeyi 500 bin dolarlık yatırımla hayata geçirdi. Lüks araç kiralama hizmetine yönelen şirket, 1 milyon dolarlık yatırım daha alarak ürün geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetlerini genişletmek için düğmeye bastı.

haberturk.com'un derlediği habere göre, CarHopper'ın online ve mobil olarak hizmeti üzerinden Ferrari, Bentley, Lamborghini ve McLaren gibi en lüks araçlar kiralanabiliyor.

CarHopper'ın kurucusu ve CEO'su Bora Hamamcıoğlu

CarHopper'ın kurucusu ve CEO'su Bora Hamamcıoğlu, online pazarlamaya öncelik verdiklerini belirterek, "Son trendler, insanların aldıkları şeylerden çok satın alma deneyimini tercih ettiklerini gösteriyor" dedi.

Lüks araba kiralama pazarının yıllık 5 milyar doları bulduğu ABD'de geçen yıl kurulan CarHopper, kısa sürede büyüyerek Los Angeles, Las Vegas ve Güney Florida'ya açıldı.