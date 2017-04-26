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CarHopper, ABD, Bora Hamamcıoğlu
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ABD'de kurulan Türk şirket 1,5 milyon dolar yatırım aldı

ABD’de geçen yıl kurulan ve lüks araç kiralama hizmeti veren Türk girişimi CarHopper, ilk birkaç ay içinde 1,5 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Operasyonlarını büyüterek Los Angeles, Las Vegas, Orlando ve Fort Lauderdale'a açılan şirket, Ferrari, Bentley, Lamborghini ve McLaren gibi lüks araçları kiralama hizmeti sunuyor.

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:25:15 Güncelleme: 16:31:36 HABERTURK.COM

ABD'de Türk girişimci Bora Hamamcıoğlu tarafından kurulan CarHopper, kurulduğu dönem olan 2016'nın son çeyreğinde projeyi 500 bin dolarlık yatırımla hayata geçirdi. Lüks araç kiralama hizmetine yönelen şirket, 1 milyon dolarlık yatırım daha alarak ürün geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetlerini genişletmek için düğmeye bastı.

haberturk.com'un derlediği habere göre, CarHopper'ın online ve mobil olarak hizmeti üzerinden Ferrari, Bentley, Lamborghini ve McLaren gibi en lüks araçlar kiralanabiliyor.

 

CarHopper'ın kurucusu ve CEO'su Bora Hamamcıoğlu

CarHopper'ın kurucusu ve CEO'su Bora Hamamcıoğlu, online pazarlamaya öncelik verdiklerini belirterek, "Son trendler, insanların aldıkları şeylerden çok satın alma deneyimini tercih ettiklerini gösteriyor" dedi.

Lüks araba kiralama pazarının yıllık 5 milyar doları bulduğu ABD'de geçen yıl kurulan CarHopper, kısa sürede büyüyerek Los Angeles, Las Vegas ve Güney Florida'ya açıldı.

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