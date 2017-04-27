AIRPORT
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
United Airlines, Oscar Munoz
İŞ-YAŞAM

United Airlines CEO'su konuştu: Olay bir sistem hatasıydı

Geçtiğimiz ay bir yolcusunu uçaktan sürükleyerek dışarı attığı görüntüler nedeniyle tepkilerin hedefindeki United Airlines'ın CEO'su Oscar Munoz, olayın sistem hatasından kaynaklandığını savundu.

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:27:12 Güncelleme: 17:35:28 HABERTURK.COM

Fazla bilet sattığı yolcusunu güç kullanarak uçaktan indirdiği görüntüler nedeniyle büyük tartışma yaratan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'ın CEO'su Oscar Munoz, NBC kanalına konuştu.

haberturk.com'un derlediği habere göre Munoz, bu olayın bir daha yaşanmaması için şirket içinde önemli değişikliklere gittiklerini belirterek, "Kamuoyunun güvenini sarstık, bu ciddi bir şey ve çok üzgünüz" dedi.

Bundan sonra fazla bilet satılan yolculara uçağa binmemeleri karşılığında 10 bin dolar tazminat teklif ödeyeceklerini hatırlatan Munoz, aynı zamanda fazla bilet satma uygulamasını sınırlayacaklarını ve çalışanlarının eğitimine yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Olayın şirket açısından ciddi bir ders olduğunu iafde eden Munoz, "Bu bir sistem hatasıydı. Bazen taşıdığınız kişilerin insan olduğunu unutuyorsunuz" diye konuştu.

Kriz nedeniyle Munoz'un daha önce beklendiği gibi United Airlines'ın başkanlığına terfi edemeyeceği belirtiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
THY yolcu sayısı artınca 300 kabin personeli alacak
İŞ-YAŞAM

THY'den iş arayanlara müjde
İş jeti uçuşlarında artış
İŞ-YAŞAM

Patron uçuşları rekora koşuyor
TAV Suudi Arabistan'da iki havalimanı daha işletecek
İŞ-YAŞAM

Ve resmen duyuruldu! Tam 30 yıl boyunca...
Borajet uçuşlara ara veriyor
İŞ-YAŞAM

Son dakika... Tüm uçuşlarını durdurdu
Havayoluyla ihracat 17,7 milyar dolara ulaştı
İŞ-YAŞAM

Havayoluyla ihracat artıyor
Uzay için en büyük uçak yapılıyor
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en büyük uçağı!

Borajet Yönetim Kurulu Başkanı'ndan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

UÇUŞLARINI DURDURAN BORAJET'TEN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLERİ
Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
İŞ-YAŞAM

GERÇEĞİ DUYMAYA HAZIR MISINIZ?
Çinli işçiler Ivanka Trump için günde 10 dolara çalışıyor
İŞ-YAŞAM

GECE GÜNDÜZ IVANKA İÇİN ÇALIŞIYORLAR
THY tüm dış hat uçuşlarında fazla bagaja ekstra ücret alacak
İŞ-YAŞAM

THY İLE UÇACAKLARA ÖNEMLİ UYARI!
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme