United Airlines CEO'su konuştu: Olay bir sistem hatasıydı

Fazla bilet sattığı yolcusunu güç kullanarak uçaktan indirdiği görüntüler nedeniyle büyük tartışma yaratan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'ın CEO'su Oscar Munoz, NBC kanalına konuştu.

haberturk.com'un derlediği habere göre Munoz, bu olayın bir daha yaşanmaması için şirket içinde önemli değişikliklere gittiklerini belirterek, "Kamuoyunun güvenini sarstık, bu ciddi bir şey ve çok üzgünüz" dedi.

Bundan sonra fazla bilet satılan yolculara uçağa binmemeleri karşılığında 10 bin dolar tazminat teklif ödeyeceklerini hatırlatan Munoz, aynı zamanda fazla bilet satma uygulamasını sınırlayacaklarını ve çalışanlarının eğitimine yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Olayın şirket açısından ciddi bir ders olduğunu iafde eden Munoz, "Bu bir sistem hatasıydı. Bazen taşıdığınız kişilerin insan olduğunu unutuyorsunuz" diye konuştu.

Kriz nedeniyle Munoz'un daha önce beklendiği gibi United Airlines'ın başkanlığına terfi edemeyeceği belirtiliyor.