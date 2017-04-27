Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya'nın Türkiye'ye bazı sektörlerde uyguladığı sınırlamalara ilişkin, "Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde oturacağız ve net bir eylem planı, bir yol haritası ortaya konulacak. İnanıyorum ki bütün sektörlerde bu sınırlamaların mutlaka kalkacağı bir seçenek ortaya koyacağız" dedi.

Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 32. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, müteahhitlik sektörüne önemli kaynak ayırdıklarını, sektörün geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Türkiye'de bazı tahminlere göre gerek deprem açısından gerekse başka özellikler açısından hala 6 milyonun üzerinde standardın altında yapılar bulunduğuna işaret eden Şimşek, bunların kentsel dönüşümle yenilenmesinin söz konusu olduğunu, bunun da büyük bir iş alanı yarattığını kaydetti. Şimşek, hükümetin altyapı yatırımlarına yönelik önceliklerinin devam ettiğini dile getirdi.

Şimşek, Türkiye'ye yurt dışından kaynak çekmek açısından ülkede konut edindirmeyi kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptıklarını hatırlatarak, bunun sektörün tamamına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Müteahhitlerin yurt dışında aktif rol almasına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Şimşek, cari açık sorununu aşma yolunun ihracat seferberliğinden geçtiğini, hizmet sektörü ve ihracatının da bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, turizm ve müteahhitlik sektörünün, Türkiye'nin hizmet ihracatının çok önemli ayakları olduğuna işaret ederek, bu anlamda müteahhitlik sektörünün faaliyetlerini çok önemsediklerini söyledi.

TMB Başkanı Mithat Yenigün'ün kendisine bölgedeki jeopolitik gerginliklerden önce yıllık yaklaşık 25-30 milyar dolarlık yeni proje üstelendiklerini, bunun şu anda 12 milyar dolar düzeyine indiğini aktardığını anlatan Şimşek, "Zor bir dönem ve hakikaten bu dönemin yansımaları ortada ama kötümser olmaya gerek yok. Bizim geleneksel yakın coğrafya en büyük pazar. İmkanlarımızı seferber ediyoruz. Eximbank'ın imkanlarını da ciddi bir şekilde artırdık." diye konuştu.