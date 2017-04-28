İŞ-YAŞAM
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Dış ticaret rakamları
İŞ-YAŞAM

Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.

28 Nisan 2017 Cuma, 10:04:23 Güncelleme: 10:21:42

Böylece Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2017 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,7, ithalat yüzde 2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 13,5, ithalat yüzde 7,1 arttı.

Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2016 Mart ayında yüzde 49,1 iken, 2017 Mart ayında yüzde 46,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATTA DA İTHALATTA DA ALMANYA

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mart ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 28 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolar ile Irak ve 874 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Mart ayında 1 milyar 783 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 770 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 599 milyon dolar ile Rusya ve 952 milyon dolar ile ABD izledi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri
Çinli işçiler Ivanka Trump için günde 10 dolara çalışıyor
İŞ-YAŞAM

Gece gündüz Ivanka için çalışıyorlar
Bakan Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

Bakan Elvan: O bölgelerimiz şahlanacak
Borajet Yönetim Kurulu Başkanı'ndan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

Uçuşlarını durduran Borajet'ten çok önemli açıklama
United Airlines CEO'su konuştu: Olay bir sistem hatasıydı
İŞ-YAŞAM

"Bazen insan taşıdığınızı unutuyorsunuz"
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

Şimşek'ten Rusya açıklaması
16 dev şirketten ikisi tanıtımdan vazgeçti
İŞ-YAŞAM

16 DEV ŞİRKETTEN İKİSİ VAZGEÇTİ
United Airlines, uçaktan attığı doktorla anlaştı
İŞ-YAŞAM

PARAYI ALDI, UNİTED AİRLİNES’I AFFETTİ
Moody's Türkiye ve Rusya hakkında önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE VE RUSYA AÇIKLAMASI
THY tüm dış hat uçuşlarında fazla bagaja ekstra ücret alacak
İŞ-YAŞAM

THY İLE UÇACAKLARA ÖNEMLİ UYARI!
Dış ticaret rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM

SON DAKİKA... DIŞ TİCARET RAKAMLARI AÇIKLANDI!
KOSGEB kredisiyle kendi işinin patronu oldu
İŞ-YAŞAM

ARKADAŞINDAN GÖRDÜ BU İŞE BAŞLADI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme