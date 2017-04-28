Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 80 milyar doları geçti

Online ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketin hisselerinin bir anda yükselmesiyle birlikte servetini büyüterek dünyanın en zengin insanı olmaya bir adım daha yaklaştı.

haberturk.com’un derlediği habere göre Amazon hisselerinin beklentilerin üzerinde yükselmesiyle şirket kısa sürede değerini arttırırken, 53 yaşındaki Jeff Bezos’un serveti ilk defa 80 milyar doları geçti.

YILLIK KAZANCI 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Bezos 5 milyar dolar daha kazanırsa dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i tahtından indirecek. Son beş yılda 65,2 milyar dolar servet kazanan ve yıllık kazancı 10 milyar doları aşan Bezos’un kısa sürede listede birinci sıraya oturacağına inanılıyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Bezos ile İspanyol giyim firması Zara'nın patronu Amancio Ortega’nın servetleri başa baş gidiyor. ABD’li yatırımcı Warren Buffet ise 75 miyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada.