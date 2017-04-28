Yolcu sayısı düştü, free shop gelirleri azaldı

Uçak yolcusundaki azalma duty free sektöründe de kayıpları beraberinde getirdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yılın ilk üç ayında dış hat ve transfer yolcu sayısı yüzde 8 azalarak 8 milyon 628 bin 611'e indi. Özellikle Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu azalması duty free gelirlerinde de kayıp yaşanmasına neden oldu.

TAV'ın işlettiği Atatürk de dahil havalimanlarının toplamında gümrüksüz eşya satış mağaza komisyon gelirleri ilk üç aylık verilere göre düştü. Habertürk haber merkezinden Gökhan Artan'ın haberine göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde 52.1 milyon Euro olan gümrüksüz eşya satış mağaza komisyon gelirleri bu yılın aynı döneminde yüzde 11 düşüşle 5.5 milyon kayıpla 46.6 milyon Euro'ya indi. Yolcu başına duty free harcaması da yüzde 3 azaldı.

GELİR KAYBI NEDENİ YOLCU AZALMASI OLARAK GÖSTERİLDİ

TAV Havalimanları'nın bildirdiği ilk çeyrek finansal sonuçlarında gösterilen düşüşün, güvenlik sorunları nedeniyle transfer ve şehir çıkışlı dış hatlar yolcu sayısındaki azalmadan kaynaklandığı belirtildi. TAV'ın 2015 yılında gümrüksüz eşya satış mağaza komisyon gelirleri 254.5 milyon euro olurken geçtiğimiz yıl ise yüzde 5 kayıpla 241.5 milyon Euro'ya inmişti.

TÜRKİYE GENELİNDE DE DÜŞTÜ

Türkiye genelinde sınır kapılarında 18'i depo olmak üzere, 13 mağaza ile toplam 181 "duty free" faaliyet gösteriyor. Bu mağazalarda geçen yıl en fazla sigara, puro ve diğer tütün mamullerinin satışından gelir elde edildi. Geçen yıl gümrüksüz satış mağazalarında yapılan toplam harcama 932 milyon 56 bin 674 Euro'ya ulaştı. Bu rakam 2015 yılında 1 milyar 92 milyon 51 bin 972 Euro olarak gerçekleşti.Satışların yüzde 64,3'ü çıkış, yüzde 32'3'ü giriş, yüzde 2,4'ü uçak, yüzde 1'i gemi kumanya ve takrir mağazalarından yapıldı.

İLK ÇEYREKTE 220 MİLYON CİRO

Bu arada TAV Havalimanları, 2017 yılının ilk çeyreğinde 22 milyon yolcuya hizmet verdiğini ve 227 milyon avro ciro elde ettiğini duyurdu. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "2017 yılına beklentilerimizle uyumlu bir başlangıç yaptık.yaptık. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri ve geçen yıl şubat ayının 29 gün sürmesinin etkileri ilk çeyrek rakamlarımıza yansıdı. Ancak, mart ayında yolcu sayısındaki azalmanın artık sonuna yaklaştığımızı gördük" dedi.