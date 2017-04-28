THY ve Copa Airlines ortak uçuşa başlayacak

THY'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kod paylaşım anlaşması kapsamında Avrupa'dan gelen yolcular Panama City üzerinden; Latin Amerika'dan gelen yolcular ise İstanbul üzerinden çok sayıda kesintisiz bağlantıdan faydalanabilecek.

Anlaşma çerçevesinde Copa Airlines'ın stratejik merkezi Panama City, İstanbul'dan gelen yolculara Amerika, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'de 74 destinasyona bağlantı sağlayacak.

Latin Amerikalı yolculara da THY'nin transfer merkezi İstanbul üzerinden Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu’ya daha fazla ulaşım seçeneği sağlanacak.