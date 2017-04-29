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29 NİSAN 2017
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD
İŞ-YAŞAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde (TÜMSİAD) konuşmacı olarak yerini aldı. Erdoğan, Sincar Operasyonu için "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:22:00 Güncelleme: 12:56:50 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde (TÜMSİAD) Genel Kurul'unda şu sözleri söyledi: 

Sınırlarımız ötesinde 3 bini aşkın DAEŞ'li etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef Mümbiç. Biz Amerika koalisyon Türkiye ele ele verelim. Rakka'yı DAEŞ'e mezar ederiz. 

Şimdi bunlar tehditlerini vesaire sallayıp durular, biz eğer bu tehditlere aldanarak, eğer bu tehditlere bakarak yola çıksaydık Rabbimize bugünlere nasip etmezdik. Ama ne dedik "Biz kefenimizi giydik, yola çıktık"

Bu örgütlerin yıkmaya çalıştığı devlet, bizim devletimizdir. Terör örgütleriyle mücadele bizim için bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bunun böyle bilinmesi lazım. O yüzden kimse kusura bakmasın. eğer samimiyseler, terörle mücadelede samimiyseler buradan taviz verilmez. Bugün bizi vuran terör, yarın da onları vuracaktır.

Seçimlerde yaşadık, referandumda yaşadık. Avrupa'nın birçok ülkesinde bizi içimizden vurmak için teröristleri kullanmadılar mı? Hadi verin bu teröristleri bize, vermezler!

Biz, Rabbimizin bizimle beraber olduğuna inandığını bildiğimiz için korkmadan yürüyoruz. Onun için de yola böyle koyulduk, böyle gidiyoruz. Polisleriyle beraber yönetimleri bunu izlerken, "ne yapıyorsunuz" diyen var mı? Yok!

Türkiye'de bunlara ait ibadethanelere acaba bu tür yazılar ve işaretler konsa, ne derler? İsyan ederler değil mi? Ama biz, onlara ait mabetlere bugüne kadar böyle bir olumsuz bir şey asla yapmadık. Niye? Biz asil bir milletiz.

Sene 64, sene 2017! 54 yıldır kalkıp da şu avrupa Birliği kapısında Türkiye ile dalganı geçme. Çözeceksen şu işi çöz! Diktatör dersiniz sabır, her türlü hakareti yaparsınız sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar.

Kardeşlerim, seçim meydanları er meydanlarıdır. Ne sözünüz varsa orada söylemeniz gerekir. Sandıktan elde edilemeyen sonucu, çünkü YSK bizim hukukumuzda nihai kararı veren mercidir. YSK, kesin kararını da açıklamasına rağmen Danıştay'a müracaat etti. Zaten olumsuz geleceği belli, onunla da yetinmediler Anayasa Mahkesine gittiler. Şimdi AİHM'ne kendilerine çözüm arayanlara sözüm şudur;

"Başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz. Başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil ancak milletin gönlüne girerek elde edersiniz"

Bir kez daha milli irade, hür bir şekilde sandıkta tecelli etmiştir.

2019'un Kasım ayında Mart ayında yeni sisteme göre adımlar atılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Milletvekilliği seçimi yapılacak. Heyecanınızı oraya saklayın. Halkoylaması sonuçlarını tartışmanın kıymeti yoktur. Bitti bu iş.

Mahkeme kapılarını boşverip, bu seçimlere hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah önümüzdeki Salı günü, kurucusu olduğumum partiye tekrar üye olacağım. Ardından da 21 Mayıs'ta yapılacak Olağanüstü Kongremizde partinin yeni yönetim şekli belirlenecektir.

Hiçbir şey yapmadan sadece başkalarını suçlayarak başarı elde etmeye çalışarak, böyle hüsrana uğrarsınız. Başarısızlıklarının sebebini doğrudan millete yüklemeye başladılar. Halkçılık kılıfının altına gizledikleri o faşist damar kendini belli etmeye başladı. Mazisine baktığınız zaman görürsünüz. Çok partili döneme girdiklerinden sonra alabildikleri galibiyet yok.

Önümüzde yapmamız gereken çok iş var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için birçok yatırım yapmamız gerekiyor. Özellikle ekonomide, tamamen suni bir şekilde sarsılan dengelerin tekrar yerli yerine oturmasına ihtiyacımız var.
Mart ayı ihracat rakamı açıklandı. Buna göre yüzde 13,6 arttı. Yılın ilk 3 ayındaki ihracat artışımız yüzde 9.2 oalrak gerçekleşti. Bir önceki yılın oranı ne yazık ki yüzde -6.6 olduğunu görüyoruz. İhacatta ve ithalatta da ilk sırada Almanya'nın oluyor olması düşünülmesi gereken tablo. Demek ki ikimizin de birbirine ihtiyacı var.

Borsa İsatnbul Endeksi tarihi seviyelere ulaştı. Döviz kuru yavaş yavaş olması gereken orana geliyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımında orada 13. sırada bulunuyor. Uluslararası yatırımlar konusunda çok önemli sinyaller alıyoruz. Ne içeride ne dışarıda kimsenin bekleyeceği milat kalmadı. Koşacağız, koşturacağız. Biz en kötüyü geride bıraktık. Daha iyiye daha güzel yol alacağız.

İstihdamdaki sıkıntıyı, tüm işadamlarıyla toplantıda istihdam artmaya başladı. Hedefi yakalayacağız. Valilerimiz bunu adım adım takip edecekler. Valilerimize tekrar sesleniyorum:

Bu işi hafife almayın, tüm yatırımcıları kovalayacaksınız. Sizden biz alabildiğimizin en yükseğini istihdam etmek suretiyle alacaksınız. Hem fakir fukaraya ekmek hem de istihdamı yükseltmek için.

Biliyorsunuz benim bir başka rahatsız olduğum konu da faiz.. Önümüzdeki günlerde olumlu adımlar atılacağına inanıyorum.

İşadamlarına sesleniyorum:

Yastıklarınız altındakilerini çıkarın. Büyüt yatırımı. Yatırımı büyüttükçe teşvik kapsamına gir, ciddi yatırımlar elde et. İki taraf da kazansın. Yurtdışından ortaklar getirin, öyle yatırımlar yapın. Daha da güçlenin. Size güçlü olmak yakışır.
Birlikte kazanma ve çalışma çağrısı yapıyorum.

İki kavramın üzerinde özellikle durdum. İstikrar ve güven... Eğer bir ülke bu ikisi olursa, kalkınmanın önüne kimse geçemez. Bizim ülkede istikrar da var güven de var.

Mesela bu ülkeyi sevmekse, bu milleti sevmekse mesele budur. Ama bunların böyle bir derdi yok. Bizim böyle bir derdimiz var. Biz bu milleti seviyoruz. Milletimiz bir olsun, kardeş olsun, hep birlikte Türkiye olsun buna çalışalım. İnşallah ilk etapta 2019 yılına kadar olan dönemi, 2023'e kadar kalan süreyi çok iyi değerlendiririz. Sevinci, tasası bu millet için olmayanlarla hedefimize ulaşamayız.

Benim Hollanda'da Hüseyin Kurt evladımızı, kardeşimizi ısıran o itler, köpekler ve onları oraya salan polisleri onları yönlendirenler bizim dostlarımız olamaz.

Niye sert konuşmayacağız ya, o bizim kardeşimiz, soydaşımız evladımız. Benim bakanımı arabanın içine mahkum ediyorlar, kendi konsolosluklarına sokmuyorlar, orada Hüseyin Kurt evladımızı köpekler ısıracak "yine de sert olmasak" sen ne diyorsun ya? Bu, bizim değerler silsilesi içerisinde yeri olmayan davranıştır.

TÜMSİAD, temsil ettiği misyonla işte bu konuda inanıyorum ki örnek bir duruş sergileyecektir. Yönetimde görev alacak tüm kardeşlerimi şimdiden kutluyorum.

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2000
YORUMLAR 24
  • Misafir 2 dakika önce
    bütün suç obamanin irakta duzeni saglamadan cekildi meydanı örgütlere bıraktı
  • Misafir 3 dakika önce
    Ülkemiz Suriye ve Irak'ta Amerika ile yol ayrımına gelmiştir... İki ülkenin müttefikliği ortak çıkarı olunca olur... Amerikayla ülkemizin ne suriyede ne ırak'ta ne de kıbrısta ortak çıkarı var...Amerika ile ülkemizin müttefikliği Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bitmiştir...
  • Misafir 9 dakika önce
    Şurda bazıları arada bişeyler anlatmaya çalışıyor ama kendileri bile anlamıyorlar
  • Misafir 9 dakika önce
    Adam gibi adam 'Recep Tayyib Erdoğan '
  • Misafir 11 dakika önce
    Irak savasinda tezkereye ret oyu vererek abd ye tarihinin en buyuk kazigini atmissin. simdi neden bizi satiyorlar diye hayiflaniyorsun
  • Misafir 15 dakika önce
    Adamsın
  • Misafir 16 dakika önce
    ülkenin ipini çekiyor...
  • Misafir 18 dakika önce
    reis başkan herşeyden önce adam
  • Misafir 20 dakika önce
    Adam diye yazılır RTE diye okunur
  • Misafir 22 dakika önce
    Dogru korkmuyor bir ordu korumayla geziyor
  • Misafir 12 dakika önce
    sen onun yerinde olsan sokaga cıkamazsın uckurunun korkusundan
  • Misafir 23 dakika önce
    ARTIK BAŞKAN BEY DİYECEKSİNİZ!!!
  • Misafir 25 dakika önce
    adam adam adam
  • Misafir 26 dakika önce
    Yürü be reyiz!!
  • Misafir 29 dakika önce
    dicle kalkanı olmadan olmaz abd nin hali açık kahpe
  • Misafir 29 dakika önce
    Dirileceğiz özümüze döneceğiz bu coğrafya bizimdir arkandayız millet olarak yanlız değilsin uzun adam
  • Misafir 31 dakika önce
    Reis sen işini bilirsin yol bitti köprü tünel bitti avrupa yolu bitmedi
  • Misafir 31 dakika önce
    SENİLEYİZ REİS
  • Misafir 35 dakika önce
    izleyen kitlenin biraz efendi olması lazım cumhurbaşkanı konuluyor çığlıklar bağırışmalar biraz görgülü olun
  • Misafir 37 dakika önce
    Daeşi kuran Amerika diyeceksin bitirmek için amerikadan destek isteyeceksin yazık degilmi orda hayatını kaybeden vatan evlatlarına ailelerine
  • Misafir 38 dakika önce
    ırakta suriyede kim varsa pkk ,daeş,ypg,pyd hepsini bombalayalım yanlarında olan ülkeleride
  • Misafir 39 dakika önce
    gazamız mübarek olsun, Hay'dır Allah!
  • Misafir 41 dakika önce
    Iste buuuuu. Bir gece ansizin girip talan edip sabah olmadan cikalim. Gun agarinca nehe ugradiklarina sassin teror yardakcilari
  • Misafir 47 dakika önce
    Ada'm King
  • Misafir 48 dakika önce
    bi gün de zırlama be :)
  • Misafir 48 dakika önce
    Allahına kurban reis
Kalan karakter : 2000
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