Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde (TÜMSİAD) Genel Kurul'unda şu sözleri söyledi:
Sınırlarımız ötesinde 3 bini aşkın DAEŞ'li etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef Mümbiç. Biz Amerika koalisyon Türkiye ele ele verelim. Rakka'yı DAEŞ'e mezar ederiz.
Şimdi bunlar tehditlerini vesaire sallayıp durular, biz eğer bu tehditlere aldanarak, eğer bu tehditlere bakarak yola çıksaydık Rabbimize bugünlere nasip etmezdik. Ama ne dedik "Biz kefenimizi giydik, yola çıktık"
Bu örgütlerin yıkmaya çalıştığı devlet, bizim devletimizdir. Terör örgütleriyle mücadele bizim için bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bunun böyle bilinmesi lazım. O yüzden kimse kusura bakmasın. eğer samimiyseler, terörle mücadelede samimiyseler buradan taviz verilmez. Bugün bizi vuran terör, yarın da onları vuracaktır.
Seçimlerde yaşadık, referandumda yaşadık. Avrupa'nın birçok ülkesinde bizi içimizden vurmak için teröristleri kullanmadılar mı? Hadi verin bu teröristleri bize, vermezler!
Biz, Rabbimizin bizimle beraber olduğuna inandığını bildiğimiz için korkmadan yürüyoruz. Onun için de yola böyle koyulduk, böyle gidiyoruz. Polisleriyle beraber yönetimleri bunu izlerken, "ne yapıyorsunuz" diyen var mı? Yok!
Türkiye'de bunlara ait ibadethanelere acaba bu tür yazılar ve işaretler konsa, ne derler? İsyan ederler değil mi? Ama biz, onlara ait mabetlere bugüne kadar böyle bir olumsuz bir şey asla yapmadık. Niye? Biz asil bir milletiz.
Sene 64, sene 2017! 54 yıldır kalkıp da şu avrupa Birliği kapısında Türkiye ile dalganı geçme. Çözeceksen şu işi çöz! Diktatör dersiniz sabır, her türlü hakareti yaparsınız sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar.
Kardeşlerim, seçim meydanları er meydanlarıdır. Ne sözünüz varsa orada söylemeniz gerekir. Sandıktan elde edilemeyen sonucu, çünkü YSK bizim hukukumuzda nihai kararı veren mercidir. YSK, kesin kararını da açıklamasına rağmen Danıştay'a müracaat etti. Zaten olumsuz geleceği belli, onunla da yetinmediler Anayasa Mahkesine gittiler. Şimdi AİHM'ne kendilerine çözüm arayanlara sözüm şudur;
"Başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz. Başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil ancak milletin gönlüne girerek elde edersiniz"
Bir kez daha milli irade, hür bir şekilde sandıkta tecelli etmiştir.
2019'un Kasım ayında Mart ayında yeni sisteme göre adımlar atılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Milletvekilliği seçimi yapılacak. Heyecanınızı oraya saklayın. Halkoylaması sonuçlarını tartışmanın kıymeti yoktur. Bitti bu iş.
Mahkeme kapılarını boşverip, bu seçimlere hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah önümüzdeki Salı günü, kurucusu olduğumum partiye tekrar üye olacağım. Ardından da 21 Mayıs'ta yapılacak Olağanüstü Kongremizde partinin yeni yönetim şekli belirlenecektir.
Hiçbir şey yapmadan sadece başkalarını suçlayarak başarı elde etmeye çalışarak, böyle hüsrana uğrarsınız. Başarısızlıklarının sebebini doğrudan millete yüklemeye başladılar. Halkçılık kılıfının altına gizledikleri o faşist damar kendini belli etmeye başladı. Mazisine baktığınız zaman görürsünüz. Çok partili döneme girdiklerinden sonra alabildikleri galibiyet yok.
Önümüzde yapmamız gereken çok iş var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için birçok yatırım yapmamız gerekiyor. Özellikle ekonomide, tamamen suni bir şekilde sarsılan dengelerin tekrar yerli yerine oturmasına ihtiyacımız var.
Mart ayı ihracat rakamı açıklandı. Buna göre yüzde 13,6 arttı. Yılın ilk 3 ayındaki ihracat artışımız yüzde 9.2 oalrak gerçekleşti. Bir önceki yılın oranı ne yazık ki yüzde -6.6 olduğunu görüyoruz. İhacatta ve ithalatta da ilk sırada Almanya'nın oluyor olması düşünülmesi gereken tablo. Demek ki ikimizin de birbirine ihtiyacı var.
Borsa İsatnbul Endeksi tarihi seviyelere ulaştı. Döviz kuru yavaş yavaş olması gereken orana geliyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımında orada 13. sırada bulunuyor. Uluslararası yatırımlar konusunda çok önemli sinyaller alıyoruz. Ne içeride ne dışarıda kimsenin bekleyeceği milat kalmadı. Koşacağız, koşturacağız. Biz en kötüyü geride bıraktık. Daha iyiye daha güzel yol alacağız.
İstihdamdaki sıkıntıyı, tüm işadamlarıyla toplantıda istihdam artmaya başladı. Hedefi yakalayacağız. Valilerimiz bunu adım adım takip edecekler. Valilerimize tekrar sesleniyorum:
Bu işi hafife almayın, tüm yatırımcıları kovalayacaksınız. Sizden biz alabildiğimizin en yükseğini istihdam etmek suretiyle alacaksınız. Hem fakir fukaraya ekmek hem de istihdamı yükseltmek için.
Biliyorsunuz benim bir başka rahatsız olduğum konu da faiz.. Önümüzdeki günlerde olumlu adımlar atılacağına inanıyorum.
İşadamlarına sesleniyorum:
Yastıklarınız altındakilerini çıkarın. Büyüt yatırımı. Yatırımı büyüttükçe teşvik kapsamına gir, ciddi yatırımlar elde et. İki taraf da kazansın. Yurtdışından ortaklar getirin, öyle yatırımlar yapın. Daha da güçlenin. Size güçlü olmak yakışır.
Birlikte kazanma ve çalışma çağrısı yapıyorum.
İki kavramın üzerinde özellikle durdum. İstikrar ve güven... Eğer bir ülke bu ikisi olursa, kalkınmanın önüne kimse geçemez. Bizim ülkede istikrar da var güven de var.
Mesela bu ülkeyi sevmekse, bu milleti sevmekse mesele budur. Ama bunların böyle bir derdi yok. Bizim böyle bir derdimiz var. Biz bu milleti seviyoruz. Milletimiz bir olsun, kardeş olsun, hep birlikte Türkiye olsun buna çalışalım. İnşallah ilk etapta 2019 yılına kadar olan dönemi, 2023'e kadar kalan süreyi çok iyi değerlendiririz. Sevinci, tasası bu millet için olmayanlarla hedefimize ulaşamayız.
Benim Hollanda'da Hüseyin Kurt evladımızı, kardeşimizi ısıran o itler, köpekler ve onları oraya salan polisleri onları yönlendirenler bizim dostlarımız olamaz.
Niye sert konuşmayacağız ya, o bizim kardeşimiz, soydaşımız evladımız. Benim bakanımı arabanın içine mahkum ediyorlar, kendi konsolosluklarına sokmuyorlar, orada Hüseyin Kurt evladımızı köpekler ısıracak "yine de sert olmasak" sen ne diyorsun ya? Bu, bizim değerler silsilesi içerisinde yeri olmayan davranıştır.
TÜMSİAD, temsil ettiği misyonla işte bu konuda inanıyorum ki örnek bir duruş sergileyecektir. Yönetimde görev alacak tüm kardeşlerimi şimdiden kutluyorum.
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Misafir 2 dakika öncebütün suç obamanin irakta duzeni saglamadan cekildi meydanı örgütlere bıraktı00
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Misafir 3 dakika önceÜlkemiz Suriye ve Irak'ta Amerika ile yol ayrımına gelmiştir... İki ülkenin müttefikliği ortak çıkarı olunca olur... Amerikayla ülkemizin ne suriyede ne ırak'ta ne de kıbrısta ortak çıkarı var...Amerika ile ülkemizin müttefikliği Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bitmiştir...00
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Misafir 9 dakika önceŞurda bazıları arada bişeyler anlatmaya çalışıyor ama kendileri bile anlamıyorlar00
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Misafir 9 dakika önceAdam gibi adam 'Recep Tayyib Erdoğan '00
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Misafir 11 dakika önceIrak savasinda tezkereye ret oyu vererek abd ye tarihinin en buyuk kazigini atmissin. simdi neden bizi satiyorlar diye hayiflaniyorsun00
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Misafir 15 dakika önceAdamsın03
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Misafir 16 dakika önceülkenin ipini çekiyor...06
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Misafir 18 dakika öncereis başkan herşeyden önce adam63
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Misafir 20 dakika önceAdam diye yazılır RTE diye okunur663
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Misafir 22 dakika önceDogru korkmuyor bir ordu korumayla geziyor666
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Misafir 12 dakika öncesen onun yerinde olsan sokaga cıkamazsın uckurunun korkusundan00
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Misafir 23 dakika önceARTIK BAŞKAN BEY DİYECEKSİNİZ!!!66
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Misafir 25 dakika önceadam adam adam186
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Misafir 26 dakika önceYürü be reyiz!!183
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Misafir 29 dakika öncedicle kalkanı olmadan olmaz abd nin hali açık kahpe60
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Misafir 29 dakika önceDirileceğiz özümüze döneceğiz bu coğrafya bizimdir arkandayız millet olarak yanlız değilsin uzun adam126
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Misafir 31 dakika önceReis sen işini bilirsin yol bitti köprü tünel bitti avrupa yolu bitmedi03
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Misafir 31 dakika önceSENİLEYİZ REİS96
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Misafir 35 dakika önceizleyen kitlenin biraz efendi olması lazım cumhurbaşkanı konuluyor çığlıklar bağırışmalar biraz görgülü olun30
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Misafir 37 dakika önceDaeşi kuran Amerika diyeceksin bitirmek için amerikadan destek isteyeceksin yazık degilmi orda hayatını kaybeden vatan evlatlarına ailelerine36
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Misafir 38 dakika önceırakta suriyede kim varsa pkk ,daeş,ypg,pyd hepsini bombalayalım yanlarında olan ülkeleride63
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Misafir 39 dakika öncegazamız mübarek olsun, Hay'dır Allah!30
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Misafir 41 dakika önceIste buuuuu. Bir gece ansizin girip talan edip sabah olmadan cikalim. Gun agarinca nehe ugradiklarina sassin teror yardakcilari03
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Misafir 47 dakika önceAda'm King03
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Misafir 48 dakika öncebi gün de zırlama be :)30
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Misafir 48 dakika önceAllahına kurban reis03