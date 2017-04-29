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Breitling, saat, John Travolta
İŞ-YAŞAM

İngiliz yatırım şirketi, lüks saat markası Breitling'i satın aldı

İngiliz yatırım şirketi CVC Capital Partners, İsviçre saat markası Breitling’i 800 milyon dolara satın aldı. Breitling’in reklam yüzü ünlü aktör John Travolta. Markanın müdavimleri arasında Russell Crowe ve David Beckham da var.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:07:29 Güncelleme: 11:08:56 HABERTURK.COM

İngiliz yatırım şirketi CVC Capital Partners, İsviçre saat markası Breitling’i 800 milyon dolara satın alacak. Breitling’in reklam yüzü ünlü aktör John Travolta. Markanın müdavimleri arasında Russell Crowe ve David Beckham da var.

haberturk.com'un derlediği habere göre, CVC Capital Partners’tan yapılan açıklamada, satışın haziran ayında tamamlanacağı duyuruldu. Breitling’in çoğunluk hissesine sahip Theodore Schneider’in hisselerin yüzde 20’sini elinde tutmaya devam edeceği kaydedildi.

İsviçre’deki en büyük bağımsız saat markalarından biri olan Breitling, satış kararı almış ve potansiyel alıcılar bulmak üzere bir danışmanlık şirketiyle anlaşmıştı. 

Fiyatları 2 bin 500 dolardan başlayan Breitling saatlerini kullanan ünlüler arasında Travolta, Russell Crowe ve David Beckham da var.

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