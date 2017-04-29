Ekonomi Bakanı Zeybekci, fiyat artışlarını değerlendirdi

MÜSİAD Denizli Şubesinin düzenlediği Mermer ve Maden Sektör Toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarıyla ilgili olarak sorulara cevap verdi.

Zeybekci, "Tarım fiyatlarındaki oynaklık, ekonomi bakanlığı olarak müdahale ettiğimiz bir dönemdedir. Gerek kuru bakliyatta, kuru gıdada, son dönemde nohutta fasulyede ve diğer ürünlerde, gümrük vergisi oranlarını sıfırlamış olmamız, bu müdahalelerdendir. Gerekirse ette de müdahale edecek olmamız da aynı şekilde, daha doğrusu spekülatif amaçlı fiyat artışları olan tarım ürünlerinde, şu demek değil Türkiye tarımla, hayvancılıkla, etle ve sütle, tavukla tüm bu ürünlerde kendi kendine yete bilen bir ülkedir. Yani yurt dışından tarım ürünü ithal ederek bir gelenek ve böyle bir alışkanlık olmaması için çok özel gayret gösteriyoruz. Malumunuz Türkiye'de, tarım ürünleri yüksek oranda gümrük vergileriyle de korunmaktadır. Ama diğer taraftan biz, tüketiciyi de korumak zorundayız" diye konuştu.

Son dönemdeki domates fiyatlarındaki artışın sezon geçişi sebebiyle yaşandığını belirten Bakan Zeybekci, Spekülatif amaçlı bazı hareketlenmeler olduğunda ona müdahale ediyoruz. Domateste son dönemdeki fiyat artışı da, sezon geçişi sebebiyle ortaya çıkan bir şeydir. Yani seralardan açık alanlardaki domatesin devreye girmemesi sebebiyle bir gecikme oldu. Belki bir hafta içinde bunlar normale dönecektir, normal fiyata gelecektir. Ama diğer taraftan da, biz sezonun en bol olduğu zamanda da, çiftçimizin de üreticimizin yanında yer almak için tedbir alıyoruz. Şuanda da gıda komitesi olarak, aldığımız kararlar sonucunda da, ekonomi bakanlığı olarak üretimden tüketime olan zincirin, aşamalarını gerek depolama, gerek ambalajlama işlemlerini, gerek onları soğuk zincirle taşınması ile ilgili tüm yatırımları da teşvik kapsamın alıyoruz, destekler hale geliyoruz" şeklinde konuştu.

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Piyasalardaki nakit sıkıntısın olup olmadığını ile ilgili soruya Bakan Zeybekci, "Piyasada nakit sıkıntısı yok, daha doğrusu biz bankacılık sistemleri içinde bildiğimiz kadarıyla da, tam tersi belki de biraz nakit bolluğunun olduğunu görebiliriz. Bu da şu, son dönemde kredi garanti fonundan piyasalara, sadece yararlananlara yönelik piyasaya 150 milyar TL'lik imkan sağlandı. Bu da piyasalara oldukça olumlu etkileri oldu. Şuanda piyasalar çok hızlı bir şekilde normalleşti" ifadelerini kullandı.