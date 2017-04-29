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29 NİSAN 2017
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Google, Sundar Pichai
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Google'ın CEO'su Pichai'nin yıllık maaşı 200 milyon dolar

Teknoloji devi Google’ın 44 yaşındaki Hindistan asıllı CEO’su Sundar Pichai, geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolar maaş aldı.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:15:16 Güncelleme: 14:19:16 HABERTURK.COM

haberturk.com'un derlediği habere göre Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin, geçen yıl şirketin kazancından aldığı payın 198,7 milyon dolar olduğu açıklandı. Yıllık sabit maaşı 650 bin dolar olan Pichai, geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolar maaş alarak yıllık gelirini ikiye katladı.

Pichai, önceki yıl Google’ın kazancından yıllık 100 milyon dolar almıştı.

2015’te uzun yıllardır çalıştığı Google’ın CEO’su olan Sundar Pichai, YouTube reklamları ve satışlar sonucu Google’ın reklam gelirlerini ikiye katlamış, donanım ve bulut sistemi teknolojilerine önemli yatırımlar yapmıştı.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in değeri ise son birkaç günde hisse senetlerindeki rekor artışla 600 milyar dolara ulaşmış durumda.

 

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