ABD’li yatak firması Casper, 2016'da 200 milyon dolarlık yatak sattı

ABD’li yatak firması Casper, geçen yıl satışlarını ikiye katlayarak 200 milyon dolarlık yatak sattı. Kısa sürede Hollywood yıldızlarının favorisi olan firmanın yatırımcıları arasında ünlü aktör Leonardo DiCaprio da var.

Online satış yoluyla hızla büyüyen Casper’ın yatırımcıları arasında Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Maroon 5 grubu solisti Adam Levine ve Justin Bieber'ın menajeri Scooter Braun da bulunuyor. Ünlülerin yaptığı yatırımlar da, markanın hızlı büyümesinde etkili oldu.

2013’te kurulan Casper, ilk bir ayında 1 milyon dolar kâr elde ederek piyasalarda heyecan yaratmıştı. Kısa sürede Hollywood yıldızları arasında popüler olan yatak markasının 2014 kârı 100 milyon doları, geçen yılki kârı ise 200 milyon doları buldu. Her yıl gelirini ikiye katlayarak büyüyen firmanın bu yıl 400 milyon dolar değerinde yatak satması bekleniyor.