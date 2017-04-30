Rüzgar gibi geçtik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın dünyanın en büyük şirketlerinin katılacağını açıkladığı temmuz ayında yapılacak bin megavatlık dev rüzgâr ihalesi için özel sektör hazırlıklara başladı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre 1.2 milyar dolarlık ihalede, güneşte olduğu gibi yerli rüzgâr türbini üretim şartı bulunuyor.

İhale kapsamında üretilecek elektrikle 1 milyon 200 bin hanenin ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Serdar Ataseven; Amerika, Çin, Almanya ve Danimarka başta olmak üzere çok sayıda ülkenin ihaleye ilgi duyduğunu belirtti. Ataseven, daha kolay finansman için 15 yıllık elektrik alım garantisi süresinin, tesisin işletmeye girdiği tarihte başlaması gerektiğini söyledi. Ataseven, bu sayede ihalede teklif edilecek elektrik alım fiyatının da düşeceğini savundu.

Enerji Bakanlığı’nın yerli ve yenilenebilir enerjide başlattığı yeni strateji çerçevesinde, yerli kömür ve güneşten sonra üçüncü ihale rüzgar enerjisi için yapılacak. Temmuz ayı sonunda tekliflerin alınacağı ihale için yatırımcılar çalışmaya başladı. Güneş için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi, Konya Karaman’daki tek bir saha için yapılırken, rüzgâr YEKA’sında bakanlık 7 ayrı bölgeyi içine alan bir paket oluşturdu.

Bin megavatlık kapasitenin sisteme dahil edileceği ihale ile yerli rüzgâr türbini fabrikasını da kapsayan 1.2 milyar dolarlık yatırım yapılacak. İhalede tavan fiyat 7 cent olarak belirlendi. Üretilecek elektrikle 1 milyon 200 bin haneye elektrik verileceği hesaplanıyor. Ataseven, son 2 yılda 2 bin megavatlık türbin üretme şartının global oyuncuları ihaleye çekeceğini söyledi.

YATIRIMCIDAN İKİ TALEP

Enerji Bakanlığı’na iki teklifleri olduğunu anlatan Ataseven, 15 yıllık elektrik alım garantisi süresinin işletmenin devreye alındığı tarihten itibaren uygulanmasını istedi. Ataseven, ayrıca “30 yıllık işletme süresinin de 49 yıl olarak değiştirilmesi daha fazla yatırımcıyı Türkiye’ye çekecektir” dedi. Ataseven, proje ile elektrik üretiminin 2023’te başlayacağını ifade etti.

Ataseven, ihale kapsamında belirlenen 7 bölgenin, EdirneKırklareli-Tekirdağ, Ankara- Çankırı-Kırıkkale, Kayseri-Niğde, Sivas, Malatya, Bilecik-KütahyaEskişehir ve Burdur-Denizli-Uşak illerinden oluştuğunu kaydetti.