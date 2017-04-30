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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yastıklarınızın altındakileri çıkarın. Büyüt yatırımı. Yatırımı büyüttükçe teşvik kapsamına gir, ciddi yatırımlar elde et. İki taraf da kazansın

30 Nisan 2017 Pazar, 06:05:40 Güncelleme: 06:07:42 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işadamlarına seslenerek “Yastıklarınızın altındakileri çıkarın. Büyüt yatırımı. Yatırımı büyüttükçe teşvik kapsamına gir, ciddi yatırımlar elde et. İki taraf da kazansın. Yurtdışından ortaklar getirin, öyle yatırımlar yapın. Daha da güçlenin. Size güçlü olmak yakışır. Birlikte kazanma ve çalışma çağrısı yapıyorum. İki kavramın üzerinde özellikle durdum. İstikrar ve güven...” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Erdoğan şöyle konuştu: “Önümüzde yapmamız gereken çok iş var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için birçok yatırım yapmamız gerekiyor. Özellikle ekonomide, tamamen suni bir şekilde sarsılan dengelerin tekrar yerli yerine oturmasına ihtiyacımız var. Mart ayı ihracat rakamı açıklandı. Buna göre yüzde 13.6 arttı. Yılın ilk üç ayındaki ihracat artışımız yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. İhracatta ve ithalatta da ilk sırada Almanya’nın oluyor olması düşünülmesi gereken tablo. Demek ki ikimizin de birbirine ihtiyacı var.”

İSTİHDAMI VALİLER TAKİP EDECEK

Borsa İstanbul Endeksi’nin tarihi seviyelere ulaştığına işaret eden Erdoğan “Döviz kuru yavaş yavaş olması gereken orana geliyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımından orada 13. sırada bulunuyor. Uluslararası yatırımlar konusunda çok önemli sinyaller alıyoruz. Koşacağız, koşturacağız. Biz en kötüyü geride bıraktık. Daha iyiye daha güzel yol alacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü” İstihdamdaki sıkıntıyı tüm işadamlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra artmaya başladığını görüyoruz. Hedefi yakalayacağız. Valilerimiz bunu adım adım takip edecekler. Valilerimize tekrar sesleniyorum: Bu işi hafife almayın, tüm yatırımcıları kovalayacaksınız. İşadamlarımızdan alabildiğimizin en yükseğini, istihdam etmek suretiyle alacağız. Hem fakir fukaraya ekmek hem de istihdamı yükseltmek için. Biliyorsunuz benim bir başka rahatsız olduğum konu da faiz.. Önümüzdeki günlerde olumlu adımlar atılacağına inanıyorum.”

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