"Domates ihracatımız yüzde 40 arttı"

Tüfenkci yaptığı açıklamada, 2014-2016 dönemi itibarıyla Türkiye'de ekilen alan miktarlarında fazla değişiklik olmadığı halde bitkisel ürünlerin üretim miktarlarında artış görüldüğünü ifade etti.

Domatesin ekim alanının 2014 ve 2016 yıllarında 1,2 milyon dekar olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, 2014'te 7,9 milyon ton olan üretim miktarının 2016'da 8,6 milyon tona yükseldiğini kaydetti.

Rusya'nın uyguladığı kısıtlamalara rağmen domates ihracatında yaklaşık yüzde 40 artış gözlendiğini dile getiren Tüfenkci, yılın ilk üç ayında 123 milyon dolara 200 bin ton domatesin ihraç edildiğini belirtti. Tüfenkci, 2016'nın ilk çeyreğinde ise 80 milyon dolara 143 bin ton domates ihracatının gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

MISIR İHRACATINDA YÜZDE 315 ARTIŞ

Söz konusu dönemde miktar bazında ihracat rakamlarına bakıldığında baklagillerde yaklaşık yüzde 20, mercimekte yüzde 50, mısırda yüzde 315, kırmızıbiberde yüzde 20, buğdayda ise yüzde 32 artış yaşandığını vurgulayan Tüfenkci, "2016-2017 yılları ilk üç aylık ihracatımızdaki eğilimler birlikte değerlendirildiğinde, bazı tahıl ve bitkisel ürün gruplarındaki fiyat artışlarının ihracat nedeniyle dış talep kaynaklı olduğu düşünülebilir. Dış talebin artması, üretimi ve arzı belirli olan bu ürün gruplarında yukarı yönlü fiyat hareketliliğine sebep olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, öte yandan yılın ilk çeyreğinde miktar bazında baklagiller ithalatının yüzde 11,2 ve mercimek ithalatının yüzde 15,3 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili dönemde gerçekleştirilen buğday ithalatının yüzde 84’ü dahilde işleme rejimi kapsamında yapılmaktadır. Mercimek ithalatının yüzde 79’u, mısır ithalatının yüzde 76’sı, baklagiller ithalatının yüzde 69'u dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleşmiştir. Bu itibarla buğday, mercimek, mısır gibi ürünlerde gerçekleştirdiğimiz ithalatın büyük bir kısmının yeniden ihraç edilmek amacıyla dahilde işlem rejimi çerçevesinde ithal edildiği görülmektedir."