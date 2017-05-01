İşte Wikipedia kararının gerekçesi

Habertürk, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararına ulaştı. Fevzi Çakır'ın haberine göre kararın gerekçesinde Türkiye’yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırılmaması nedeniyle yasak konduğu vurgulandı.

Gerekçede “İçeriklerin 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden, kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriklere erişimin engellenmesi nedeniyle internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellemesine dair tedbir kararının, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca onaylanmasına, belirtilen internet adresindeki içeriklere erişimin engellenmesi halinde hedeflenen amaç gerçekleşmiş olacağından www.wikipedia.org adlı internet sitesine tümden erişimin kaldırılmasına dair hüküm konulmuştur” denildi.

KURUCUSU TWEET ATTI

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın Türkiye’de erişime engellenmesi sonrası sitenin kurucularından Jimmy Wales, Twitter hesabından açıklama yaptı. Wales tweet’inde “Bilgiye erişim temel insan hakkıdır. Türkiye halkının bu hakkını savunma mücadelesinde hep yanında olacağım” ifadelerine yer verdi.