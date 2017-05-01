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Çelikte Türkiye'nin eli güçlenecek

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:48:54 AA

MKE, TSK'nın ihtiyacı olan silah ve ağır silah sistemlerinin üretimi için stratejik öneme sahip ve tedariğinde sıkıntılar yaşanan vasıflı çeliğin üretimini gerçekleştirebilecek yeni çelikhane projesinde sona geldi

  • 1 Çelikte Türkiye'nin eli güçlenecek
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    2017 Yılı Yatırım Programı'na göre, kamu iktisadi teşekkülleri arasında imalat sanayisinde bu yıl en fazla yatırımı MKE gerçekleştirecek. 

  • 2 Çelikte Türkiye'nin eli güçlenecek
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    Kurumun bu yıl en fazla ödenek ayırdığı ve tamamlamayı planladığı yatırım ise yıllık 120 bin ton imalat kapasitesine sahip Kırıkkale'deki yeni çelikhane yapımı olacak.

  • 3 Çelikte Türkiye'nin eli güçlenecek
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    MKE, kurumun ve ülkenin ihtiyacı olan vasıflı çelik malzemelerinin (serbest dövme çelik malzemeleri, silah, mühimmat ve aksam parçaları) üretim kabiliyetinin ve yeteneğinin günümüz teknolojisine uyarlanarak kazanılabilmesi için yeni çelikhane kurulmasına yönelik olarak Danieli & C.Officine Mecchaniche SpA firması ile "Anahtar Teslimi Çelikhane Sözleşmesi" imzaladı. 

  • 4 Çelikte Türkiye'nin eli güçlenecek
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    Sözleşme doğrultusunda kurum, son teknolojiye sahip yeni bir çelikhaneye kavuşacak. Tesisle, MKE'nin üretim kapasitesi ve ürün yelpazesi genişleyecek, üretimdeki kayıplar en aza inecek. 

  • 5 Çelikte Türkiye'nin eli güçlenecek
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    Yaklaşık 63 milyon avroluk sözleşme bedeliyle hayata geçirilen yeni çelikhane, elektrik ark ocağı, pota ocağı, vakum altında gaz giderme ünitesi, toz toplama ve filtreleme tesisi ve bunları destekleyecek yardımcı tesislerden oluşuyor. 

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