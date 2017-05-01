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Colin Huang, Google, Çin
İŞ-YAŞAM

21 ayda 1,5 milyar dolar kazandı

Dünya teknoloji devi Google’ın eski mühendislerinden Colin Huang, Silikon Vadisi’nde başladığı kariyerini ülkesi Çin’de sürdürerek başlattığı startup projesini 21 ayda 1,5 milyar değerindeki bir şirkete dönüştürdü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:12:40 Güncelleme: 18:20:39 HABERTURK.COM

haberturk.com’un Bloomberg’e dayanarak derlediği habere göre, Silikon Vadisi’nden ülkelerine geri dönen az sayıdaki Çinli girişimciden biri olan Google’ın eski mühendislerinden Colin Huang, 2015’te Şanghay’da kurduğu e-ticaret şirketi Pinduoduo ile e-ticaret sektöründe hızla yükseldi. Müşterilerine internetten birlikte alışveriş yaparak grup indirimi kazanma fırsatı sunan Pinduoduo’nun değeri sadece 21 ayda 1,5 milyar dolara ulaştı.

Pinduoduo’da müşteriler, diğer kullanıcıların yorumlarına göre alışveriş yapabiliyor ve ürünlerle ilgili sohbet edebiliyor. Grup halinde yapılan alışverişlerde indirim uygulanıyor. Şirket kullanıcılara bir alışveriş merkezinde dolaşırmış gibi satın alma deneyimi yaşama olanağı sunuyor.

Daha önce oyun uygulamaları da geliştiren Huang, siteyi eğlenceli hale getirmek amacıyla bu deneyiminden de yararlanmış. Çinli girişimci, daha önce ABD’de bu uygulamanın birkaç defa denendiğini ancak başarılı olamadığını belirterek, “Rekabet konusunda önemli bir avantajımız olduğuna inanıyoruz” diyor.

AİLESİ FABRİKA İŞÇİSİYDİ

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın memleketi Hangzhou’da büyüyen 37 yaşındaki Huang’ın anne ve babası fabrika işçisiydi. Okuldaki başarısıyla kısa sürede parlayan Huang, Wisconsin Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri okuduktan sonra Google’da çalışmaya başladı. Pinduoduo, 2007’de ülkesine geri dönen Huang’ın dördüncü ve en başarılı startup’ı oldu.

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