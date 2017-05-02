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Türkiye'de ana arı üretimi artıyor

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye'de daha önce çok az sayıdaki işletmelerde ana arı üretimi yapılırken, bugün işletme sayısının 110'a ulaştığını söyledi

02 Mayıs 2017 Salı, 17:21:07 Güncelleme: 17:25:08 AA

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, ana arı üretimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz yaptığı açıklamada, arıcılıkta verimli ve kaliteli bal elde edebilmenin ilk şartının, kaliteli ve genç ana arı kullanımı olduğunu ifade etti.

Kalite ve bal üretiminin artırılması için gezginci arıcılıkta her yıl, mümkün değilse en fazla 2 yılda bir ana arıların değiştirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, iyi bir arıcılık için ana arının yüksek öneme sahip olduğunu ancak Türkiye'de bu konuda halen eksikler bulunduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'de daha önce çok az sayıdaki işletmelerde ana arı üretimi yapılırken, bugün işletme sayısının 110'a ulaştığına dikkati çekerek, bu işletmelerin sayısının daha da artırılması gerektiğini vurguladı.



"YILLIK 4 MİLYON VASIFLI ANA ARIYA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'de yaklaşık 7,9 milyon civarında arılı kovan olmasına rağmen yıllık ana arı üretiminin 400 bin civarında olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu rakam oldukça düşük. Her kovanda 'kraliçe arı' dediğimiz bir ana arı olması lazım ancak ana arı üretim izni alan işletmelerce üretilen ana arı miktarımız düşük olduğundan bal üretiminde istenilen seviyeye ulaşamıyoruz. Yıllık 4 milyon vasıflı ana arıya ihtiyaç olduğundan hareketle istenen bu seviyelere ulaşıldığında ancak o zaman taleplere cevap verilmiş olacaktır." dedi.

Kovanlardaki genç ve kaliteli ana arı sayısının yetersiz olmasının bal üretimindeki düşüşün nedenlerinden biri olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ana arı, arıların kraliçesidir. Bütün kovanlarda bulunması gerekmektedir ve koloninin geleceği ondadır. Ana arılar yaşlandıkça yumurta verimi ve kovanı bir arada tutan feromon salgısı azalacağından kovanın gücü azalacak ve en olmadık zamanlarda ana arı değiştirme yoluna gidecektir. Bu da bal verimini olumsuz yönde etkileyecektir."



"ANA ARI ÜRETİMİ 4 İŞLETMEDEN 13'E YÜKSELDİ"

Yılmaz, ana arı üretiminin artırılmasına yönelik bütün illerde üretici birlikleri aracılığıyla çalışma yapıldığını belirterek, Ordu'da da bu yönde çalışma yapıldığını, 2014 yılında sadece 4 işletmede ana arı üretimi yapılırken rakamın bugün itibarıyla 13 olduğunu söyledi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bu konuda açtığı kurslar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ana arı üretimi yapmak isteyen kişilere kursla birlikte uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu kursların sonunda başarılı olanlara sertifikaları veriliyor. Temennimiz bu kurslarda başarılı olanların ana arı üretimine başlaması ve ana arı üretimimize katkı sağlamasıdır. İnşallah kaliteli ana arı üretim miktarının artmasıyla birlikte Türkiye'deki kovan başı üretim miktarı da yukarıya doğru artacaktır." diye konuştu.

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