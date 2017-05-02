İtalyan havayolu şirketi Alitalia iflas talebinde bulundu

Uzun süredir mali kriz yaşayan İtalyan havayolu şirketi Alitalia, 10 yılda ikinci defa iflasını açıkladı.

Yüzde 51'i İtalyan CAI, yüzde 49’u ise Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Etihad Havayolları’na ait olan Alitalia’nın yönetim kurulu, bugün yaptıkları toplantıda iflas kararı aldı.

İşçi sendikasının 1600 çalışanın işten çıkarılmasına karşı başlattığı grev nedeniyle büyük mali kayıp yaşayan ve 2 milyar euroluk yeniden yapılandırma planı çalışanlar tarafından reddedilen Alitalia’nın hissedarları, hükümetten kayyum talebinde bulunma konusunda anlaştı.

2014'TE İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

2008'de iflas eden Alitalia, 2014'te de iflasın eşiğine gelmiş ve hükümetin desteğiyle yüzde 49'u Etihad'a satılmıştı. Şirketin hükümetten son 10 yılda 7 milyar euroyu aşkın destek almasına karşın zararlarını karşılayamadığı belirtiliyor.

Hükümet tarafından atanacak kayyum, 6 ay içinde şirketin yeniden yapılandırılmasına, satışına ya da kapatılmasına karar verebilir.

Şirketten yapılan açıklamada iflas kararına rağmen planlanan uçuşlarda bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Ryanair ve EasyJet gibi rakipleri karşısında gerileyen Alitalia, 94 noktaya haftada 4200 uçuş gerçekleştiriyor.