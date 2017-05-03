EPGİS Başkanı akaryakıtta istasyonlar üzerinden kaçak yollarını anlattı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt bayilerinin sorunlarına ilişkin gazetecilerle bir araya geldi. Gazete Habertürk'ten Deniz Çelik'in haberine göre Aktaş, bu hafta LPG, motorin ve akaryakıtta indirim beklendiğini belirtirken, zamla da indirimle de bayilerin ilgisi olmadığına dikkat çekti. Bazı bayilerin ucuza akaryakıt sattığına dikkat çeken Aktaş, motorinin 3.85 TL olan çıkış fiyatının, nakliye ve vergi ile 4.53 TL’ye çıktığını belirtti. Aktaş, “Ancak bazı bayiler, maliyetin altına iniyor, 3.69 TL’ye kadar fiyat var. Bizim edinemediğimiz fiyatın altına nasıl mal satıyor? Nasıl maliyet altı satıyorsa bize de öğretsinler Allah aşkına. Kaçakçılık dediğimiz işlem bu işte” diye konuştu. Aktaş, dağıtım yapan bazı firmaların, aynı irsaliye ile üç ayrı istasyona akaryakıt boşalttığını belirterek “İrsaliyeli satış yasaklansın. EPDK’nın kıstası marker olduğu için topu Maliye’ye atıyor” diye konuştu.

Bazı bayilerde plakaların yer aldığı yazar kasa hafızasının akşamları silindiğini belirten Aktaş, “O gün satış yapılmamış gibi görünüyor. Bankadan tahsilat için başka bir paravan şirket kuruluyor, devlet takip edemiyor” dedi.

Aktaş, EPDK’ya günlük akaryakıt satış bilgilerinin verildiğini, Maliye’ye de online olarak bu bilgilerin iletilmesini önerdi.

1- MUTFAK TÜPÜ İÇİN ALIP OTOGAZ OLARAK SATIYORLAR

2- PLAKA GİRİLEN YAZAR KASA HAFIZASI SIFIRLANIYOR

3- TAHSİLAT İÇİN PARAVAN ŞİRKET KURULUYOR

3 TANE YAVUZ SULTAN KÖPRÜSÜ KADAR KAYIP

Sektörde yüzde 30 civarında maliyetin altında satış yapan istasyon olduğunu belirten Aktaş, “Yıllık 23 milyon ton akaryakıt satışı yapılıyor. 7 milyon tonu kaçak demek. Burada devletin ÖTV kaybı 16 milyar TL. Bu rakama LPG’deki kayıp ile KDV’yi de ekleyince devletin yıllık kaybı 20 milyar TL’ye çıkıyor. Bu da 3 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü demek. Vergisini ödemeyen firmalar listesinde hep akaryakıt firmaları var. Çünkü firma ortadan kaybolmuş” dedi.

BAZI FİRMALAR 1.99 TL’YE LPG SATIYOR

Aktaş, bazı otogaz firmalarının da çıkış fiyatı 2.99 TL ve satış fiyatı 3.01 TL olmasına rağmen 1.99 TL’ye LPG sattığını belirtirken, “Adam, litresi 38 kuruşa devlet desteği ile tüp gaz alıyor. Ancak öyle bir bayi ağı ve tüpü yok. Dökme gaz diye alıp otogaz olarak satıyor. Bir de deodorant gazını LPG’ye katanlar var. LPG’ye de akaryakıt gibi otomasyon gelmeli” dedi.

AKARYAKITTAN YÜZDE 16 VERGİ ARTIŞI ÖNGÖRÜLDÜ

ÖTV GELİRİ

2016: 56.2 milyar TL

2017: 65.6 milyar TL

BENZİNE 6 GÜN SONRA İKİNCİ İNDİRİM GELDİ

Benzine dün gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı. Ankara’da benzinin litresi 5,17 liraya, İstanbul’da 5,12 liraya, İzmir’de ise 5,15 liraya düştü. Benzinin litre fiyatında en son 6 gün önce 26 Nisan’da 14 kuruş indirim yapılmıştı.

13 BİN İSTASYON FAZLA, 2.700 SATILIK-KİRALIK BAYİ İLANI VAR

Aktaş, akaryakıt alan vatandaşın artık ölçüm istediğini belirterek “5 litrelik ölçükapları var. Vatandaş akaryakıt almadan ‘Doldur bakalım ölçün doğru mu’ diyor” dedi. Sektör kârının 5 yıldır aynı kalmasına rağmen sürekli ilave yüklerle karşılaştıklarına dikkat çeken Aktaş, “Sahibinden.com’da 2 bin 700 tane satılık ya da kiralık bayi var. 13 bin istasyon Türkiye’ye fazla. Bu kadar kolay açılmasına izin verilmemeli. Kârımız sadece market ve yıkamadan geliyor. Bu işte para var sanılıyor” diye konuştu.