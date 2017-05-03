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domates fiyatı, zam şampiyonu domates, TÜİK
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Zam şampiyonu domates

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,03 ile domateste oldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:35:46 Güncelleme: 10:37:06 HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, domatesteki fiyat artışını yüzde 29,33 ile patates, yüzde 21,21 ile tek parça elbise izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,18 ile portakal, yüzde 19,97 ile kadın gömleği, yüzde 19,71 ile kadın ceketi, yüzde 17,33 ile muz, yüzde 16,52 ile erkek ceketi, yüzde 14,53 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,20 ile etek, yüzde 13,56 ile erkek takım elbisesi, yüzde 13,34 ile kadın ayakkabısı dikkati çekti.

EN ÇOK PATLICAN UCUZDALI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 47,99 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 46,66 ile salatalık, yüzde 42,31 ile taze fasulye, yüzde 41,34 ile kabak, yüzde 37,79 ile sivri biber, yüzde 13,58 ile yumurta, yüzde 8,29 ile kasko ve zorunlu trafik sigortası, yüzde 7,9 ile LPG dolum ücreti, yüzde 4,28 ile tüp gaz izledi.

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