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Rusya Başbakan Yardımcısı: Charter seferleri uyarısı geri çekilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya tarafından Nisan ayında başlatılan Türkiye’ye charter seferleri yasağını geri çekme kararı aldıklarını açıkladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:19:21 Güncelleme: 12:22:56 DHA

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) Nisan ayının başında havayolu şirketlerine gönderdiği Türkiye’ye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini bildirdi.

Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uyarı geri çekilecek. Türkiye'de durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek" dedi.

Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.

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