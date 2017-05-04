Google İtalya'ya 306 milyon euro para cezası ödeyecek

İtalya vergi kurumu, geçen yıl Google’ın 2009 ve 2013 yılları arasında ülkede elde ettiği 1 milyar euroluk gelirin vergisini ödemediğine hükmetmişti.

Alphabet’den bir sözcü, “O dönemde İtalya’da ödenmiş vergilerle beraber Google 306 milyon dolar daha ödeyecek” dedi.

Yetkililer, ödenecek vergi miktarının 2002-2015 arası dönemi kapsadığını belirtti. Google, İtalya ve diğer ülkelerde vergilerin düşük olduğu İrlanda’daki birimi üzerinden vergi kaçırmakla suçlanıyor. ABD şirketi ise bu suçlamaları reddediyor.