Google, İtalya
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Google İtalya'ya 306 milyon euro para cezası ödeyecek

Google’ın ana şirketi Alphabet, İtalya ile bir süredir yaşanan vergi krizini çözmek amacıyla ülkeye 306 milyon euro ödemeyi kabul etti.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:11:03 Güncelleme: 16:39:33 HABERTURK.COM

İtalya vergi kurumu, geçen yıl Google’ın 2009 ve 2013 yılları arasında ülkede elde ettiği 1 milyar euroluk gelirin vergisini ödemediğine hükmetmişti.  

Alphabet’den bir sözcü, “O dönemde İtalya’da ödenmiş vergilerle beraber Google 306 milyon dolar daha ödeyecek” dedi. 

Yetkililer, ödenecek vergi miktarının 2002-2015 arası dönemi kapsadığını belirtti. Google, İtalya ve diğer ülkelerde vergilerin düşük olduğu İrlanda’daki birimi üzerinden vergi kaçırmakla suçlanıyor. ABD şirketi ise bu suçlamaları reddediyor.

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