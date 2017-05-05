Rusların domates ihracatını engellemesiyle ilgili ara formül netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yapılan Rusya ziyaretine domates damga vurdu. Erdoğan, Putin ile domates dışındaki her konuda anlaştıklarını açıklarken, “Belki ara formüller bulmak suretiyle bu süreci de inşallah belli bir zemine oturtacağız” demişti. Erdoğan’ın işaret ettiği ara formülün, mevsimlik domates ihracatı olduğu öğrenildi. Buna göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önümüzdeki günlerde, Rusya Başbakan Yardımcısı ile yeniden bir araya gelecek. Türkiye, masaya yeni bir teklifle oturacak.

MEVSİMLİK İHRACAT

Türkiye, Rusya’nın sera kurma kararına da dikkat çekerek domatesin kızarması ve lezzetli olması için güneşin de gerekli olduğunu vurgulayacak. Rusya’nın domates ihracatını kış aylarında açmasını isteyecek. Türkiye, Rusya’da sera domatesinin çıktığı dönemlerde ihracatın yeniden kapatılabileceğini belirtecek. Yetkililer, seraların 12 ay boyunca ürün veremeyeceğini ve ısıtma koşullarının yanı sıra iklim ve güneşin de önemli olduğuna dikkat çekerek “Örneğin, Aralık-Mart arasında ihracatı açın, diğer aylarda kapatın diyeceğiz. Oturup bunun detaylarını konuşacağız. Masadaki önerimiz bu olacak” dedi.

İHRACAT DA FİYAT DA ARTTI

2016 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye, 227 bin 619 ton domates ihracatı yaptı. Bu ihracatın parasal değeri 120 milyon dolar. Bu yılın aynı döneminde ise 267 milyon 482 ton ihracat yapıldı. Bu ihracatın değeri ise 161 milyon dolar oldu. Yetkililer, Türkiye’nin domates ihracatının, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında arttığını belirterek “Değer bazında da yüzde 34’lük artış var. Domates, Rusya’ya bir şekilde giriyor” dedi.

DOMATESİ MERKEZE KOYMAYIN

Maliye Bakanı Naci Ağbal da domates konusuna yönelik sorular üzerine, “Cumhurbaşkanı’mız gerekli açıklamaları yaptılar. Bu meselenin merkezine domatesi getirip koymak çok doğru bir yaklaşım değil” dedi.

‘DOMATESE ALTERNATİF PAZAR BULURUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde birçok başlıkla kısıtlamaları kaldıran Rusya, domates için adım atmadı. Erdoğan dönüşte, “Alternatif pazarlar bulunur” dedi

Soçi’de mevkidaşı Vladimir Putin’le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyahat dönüşü uçakta soruları yanıtlarken domates kısıtlamasına da değindi. Rus Lider Putin’in domates hariç birçok sınırlandırmayı kaldırdıkları açıklamasıyla ilgili Erdoğan, “Gerekirse alternatif pazarlar da bulunur. Karar oradaki üreticileri korumak adına” dedi. Putin, dün Erdoğan’la gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında “Pazarımızı Türk domatesine sonsuza kadar kapatamayız. Türkiye’de üretilen domateslerin daha ucuz olduğunu anlıyorum fakat Rusya’nın kendi tarım sektörünü geliştirmesi gerekiyor” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ekonomiye ilişkin başlıkları da masaya yatıran Rusya Devlet Başkanı Putin, domates ihracı konusunda, “Kısıtlamalar zamanla kalkacak” demişti.