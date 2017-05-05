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Ruslar, biber ve kabak için denetime gelecek

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) uzmanları 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye’de biber, marul, kabak ve bal kabağı üretimi yapan işletmeleri denetlemeye başlayacaklar

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:03:01 Güncelleme: 11:06:38 DHA
Rosselhoznadzor tarafından Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Türkiye Tarım Bakanlığı tarafından sunulan Türk biber, marul, kabak ve bal kabağı üreticileri listesinin değerlendirilmesi sonucunda, Rosselhoznadzor 15 Mayıs 2017’den itibaren bu ürünlerin ana üreticileriyle ve onların Rusya’nın taleplerini karşılamak için aldıkları önlemlerle tanışmak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmeye hazır” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, karşılıklı ticaretteki kısıtlamaların, domates sevkiyatları ve vizesiz rejime getirilen kısıtlamalar hariç tutularak, kaldırılması yönünde karar alındı.

 

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