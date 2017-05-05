Destek Yatırım da faaliyetlerine son verdi

Destek Menkul'ün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2017 tarihli toplantısında şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiş olup sahip olduğumuz bütün yetki belgelerinin iptali için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmıştır" denildi.

İKİ BÜROYU KAPATMIŞTI

2016 yılı 9 aylık bilançolara göre gelirlerinin yüzde 99,97'sini forex piyasasından sağlayan kurum, bu alana yönelik yeni düzenlemelerin devreye girmesinin ardından zor günler geçirmeye başladı. Kurum, azalan işlere paralel olarak daha önce Ankara ve Antalya'daki irtibat bürolarını da kapatmıştı.

Forex'te artan kayıplara yönelik Şubat ayında yapılan düzenleme ile forex işlemlerinde 1’e 100 olarak uygulanan kaldıraç 10’a düşürülmüş, başlangıç teminatı ise 50 TL’ye çıkarılmıştı.

Bu kararın ardından sektörde çok ciddi bir küçülme yaşanırken ATİG, Referans ve Ekspres Yatırım faaliyetlerine son vermiş, çok sayıda çalışan işten çıkarılmıştı. Faaliyetlerini durduran kurumlara son olarak Global Banking&Finance Review Award'da 2017'nin en iyi forex şirketi seçilen Destek Yatırım da eklendi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova idi. Finans sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren firma Forex, Yurtdışı Türev Piyasalar, Hisse Senetleri ve VOB'da faaliyet gösteriyordu.

ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ, HIZLA KÜÇÜLÜYOR

Ağustos 2011’den itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine tabi olmaya başlayan foreks işlemlerinin bilinirliği ve gelişimi bu tarihten sonra hızlı bir şekilde arttı. Öyle ki, 2012 yıl sonu itibarıyla 11 bin 543 olan teminatlı hesap sayısı, Eylül 2016 itibarıyla 121 bin 564’e yükseldi.

Aynı dönemde işlem yapan müşteri sayısı ise 7 bin 261’den 37 bin 713’e yükseldi. Yıllık işlem hacmi ise 795.4 milyar dolardan 2.9 trilyon dolara yükseldi. 2015 yıl sonunda 3.5 trilyon dolar olan bu rakamın 2016 sonu itibarıyla daha da arttığı hesaplanıyor. Kararla birlikte aracı kurumlar da önemli bir gelirden olacak. 2016 yılı 9 aylık verilere göre, aracı kurumların toplam aracılık gelirleri 1.1 milyar TL olurken bunun yüzde 45’ini hisse, yüzde 38’ini ise kaldıraçlı işlemler oluşturdu.