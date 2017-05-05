THY, business class yolcularına laptop verecek

Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasının ardından yolcuların memnuniyetini artırmak için yeni uygulamalar yapmaya devam ediyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, son olarak THY, bu iki ülkeye yapılan seyahatlerde business class yolcularına uçuş süresince kullanmaları için laptop verecek.

Yolcu uçuş sonrası laptopları kabin ekibine geri verecek. Ücretsiz laptop uygulaması yarın (cumartesi) başlıyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de yolculara dağıtılacak laptopun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 5, 2017