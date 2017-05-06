Bakan Şimşek'ten ekonomiye dair önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Habertürk Gazetesi, Habertürk TV ve Bloomberg HT’nin medya ana sponsoru olduğu Forum İstanbul 2017’nin ikinci gününde ekonomi gündemini değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı verilere göre, tüketici enflasyonu üst üste 3. ay, toptan enflasyonu ise 4. ay çift haneli rakamlarda gerçekleşti. Enflasyondaki artışa da değinen Şimşek, “Enflasyonda tek haneye inmiştik şimdi çift hanedeyiz bu kabul edilebilir bir durum değil.

Merkez Bankası Başkanı’yla aynı fikirdeyiz. Onlara teşekkür ediyorum ciddi bir sıkılaşmaya gittiler. Millet biraz aceleci biraz sabretmek lazım. Bunun gecikmeli etkisi ortaya çıkacak. Para politikası hemen ertesi gün çalışmaz. Biraz sabır lazım. Doğru politikayı kurgulamak lazım. Esas buradaki husus gıda fiyatları. Bugün (dün) Gıda Komitesi’ni toplantıya çağırdım. Bizim ciddi tedbir almamız lazım” şeklinde konuştu.

"BÜYÜMEDE UFAK BİR SORUNUMUZ VAR"

Şimşek, bu yıl cari açığın petrol fiyatlarındaki artış ve büyüme hızından dolayı yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini söyledi. Şimşek, “Büyümede ufak bir sorunumuz var. İç talep ağırlıklı büyüyoruz. Yeniden dengelenme sürecinin başlaması, güçlenmesi gerekiyor. Ümit ederiz ki dış talepteki büyüme bunu sağlar” dedi.

"İŞE ALMA VE İŞTEN ÇIKARMA KOLAY OLMALI"

“Haftalık ortalama çalışma Türkiye’de 49 saat” diyen Şimşek şöyle konuştu: “38 saat olsaydı istihdam yüzde 20 daha yüksek olurdu. Çünkü işe alma ve işten çıkarma kolay olması lazım. İş imkânları olduğunda alacaksınız; azaldığında da işsizlik fonu devreye girecek.

S&P NOTU DEĞİŞTİMEDİ

Standard&Poor’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi. Kuruluş, 27 Ocak’ta negatif görünüme düşürdüğü “BB” notunu teyit etti. Açıklamaya göre, Türkiye’de erken seçim öngörülmezken, 2017-2020 döneminde ortalama yüzde 3’lük bir büyüme tahmini yapıldı. S&P’nin açıklamasında, negatif ekonomik görünüme yansıyan zayıf büyüme ve para birimindeki volatilite gibi risklerin, S&P’nin beklentilerinin üzerinde bir mali bozulmaya veya enflasyon baskısına yol açabileceği belirtildi.