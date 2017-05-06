Lynsi Snyder
İŞ-YAŞAM

ABD'nin en genç zenginlerinden biri oldu

ABD’nin en popüler burger zincirlerinden In-N-Out’un başına, 35 yaşındaki Lynsi Snyder geçti. 35’inci doğum gününde kendisine miras kalan şirketin hisselerinin tümünün kontrolünü ele geçiren Snyder, böylece ABD’nin en genç zenginlerinden biri oldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:27:13 Güncelleme: 16:32:57 HABERTURK.COM

ABD’de altı eyalette 325 restoanı bulunan ve 2013’te değeri 1,1 milyar dolar olan burger zinciri In-N-Out, babasının ölümünden sonra Lynsi Snyder’a miras kalmıştı. 30’uncu yaş gününde şirketin hisselerinin yüzde 50’sini devralan Snyder, 35 yaşına bastıktan sonra hisselerin tamamını kontrolü altına aldı.

ABD’nin en genç kadın milyarderlerinden biri olan Snyder, basına pek konuşmayan bir isim olarak tanınıyor. Ailenin tek mirasçısı olarak 2010’da In-N-Out’u yönetmeye başlayan Snyder, yeni restoranlar açarak markanın büyümesini sağlamıştı.

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