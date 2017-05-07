Washington’a business uçuşta rekor fiyat

Yolcu sayısında yeniden yükseliş hedefleyen Türk Hava Yolları küresel rekabetin de etkisiyle birçok hatta uygun bilet fiyatlarıyla seyahat imkânı tanıyor. THY’nin özellikle ABD gibi bazı uzun uçuşlarında ise business class bilet fiyatları zaman zaman yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre ABD’nin başkenti Washington’a business class gidiş geliş bileti THY’nin bugüne kadar sattığı en pahalı bilet oldu. Talebin etkisiyle 8 Mayıs gidiş ve 12 Mayıs dönüş olmak üzere business class sınıfında seyahat etmenin maliyeti 30 bin 43 TL’ye kadar çıktı. Aynı tarihte ise Washington hattında ekonomi sınıfında uçmanın bedeli ise 3 bin 342 TL. İstanbul’dan Los Angeles’e business class gidiş gelişler de 5-11 Mayıs tarihlerinde 26 bin 166 TL’ye kadar çıktı.