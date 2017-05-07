Ezine peyniri Yunan Feta'yı raflardan indirebilir

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Ezine peynirinin markalaşması ve yurt dışına açılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, Avrupa Birliği'nin süt ve süt ürünlerine uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması halinde Ezine peynirinin Yunan Feta peynirinin yerini alabileceğini söyledi.

Üzen, Türkiye'nin ilk ulusal peynir çalıştayının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının himayesinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, organizasyonun sektörün tarafları açısından verimli geçtiğini belirtti.

Çanakkale'nin süt ve süt ürünlerinde gerek üretim gerek lojistik anlamında altyapısının güçlü olduğunu vurgulayan Üzen, bölgede coğrafi işaret tescili almış 40'a yakın mandıra bulunduğunu kaydetti.

Ezine peynirinin Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde otlayan küçükbaş koyun ve keçi sütü kullanılarak yapıldığını anlatan Üzen, koyun ve keçi sütü oranlarının değişmekle birlikte içeriğinde en fazla yüzde 15 inek sütü bulunduğunu bildirdi.

Ezine peynirinin markalaşmasına önem verdiklerini dile getiren Üzen, "Meşhur peynirimizin yurt dışına açılması ve hak ettiği konuma ulaşması için Çanakkale Ticaret Borsası olarak çalışmalar yapıyoruz." dedi. Üzen, bu kapsamda ulusal ve uluslararası büyük fuarlara katılarak peynirin tanıtımını yaptıklarını ve sektörün sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

EZİNE PEYNİRİ FETA'YI RAFLARDAN İNDİRİR

Ezine peynirinin az da olsa Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD gibi ülkelere ihraç edildiğine işaret eden Üzen, Türk süt ve süt ürünlerine getirilen kısıtlamalar ve belirlenen kriterler nedeniyle AB pazarına giremediklerini belirtti.

Avrupa pazarlarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Üzen, şöyle devam etti:

"Bu pazara mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Avrupa bizim için ciddi bir fırsat. Şu anda AB ülkelerindeki raflarda Yunanistan’ın Feta peyniri yerini almış durumda. Feta peyniri de küçükbaş hayvan sütü ağırlıklı, Ezine peynirine benzer bir ürün. AB'nin bu konuda adil davranmadığını düşünüyoruz. Ezine peyniri, gerek üretim ve hijyen standartları, gerekse lezzet anlamında Feta peynirinden çok daha önde olmasına rağmen, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle AB pazarına giremiyoruz. AB'nin bu kısıtlamaları kaldırması durumunda Ezine peyniri Yunan Feta peynirini raflardan indirecektir."

ALIRKEN ÜRETİM YERİNE BAKIN

Üzen, bölgede peynir üreticilerinin en büyük sıkıntısının Ezine peynirinin tanımına uymayan ve üretim standartlarını tutturmayan birçok peynir çeşidinin bu adla satılması olduğunu söyledi.

Vatandaşların Ezine peynirini satın alırken etikette bulunan üretim yerine bakmaları tavsiyesinde bulunan Üzen, "Ezine peynirlerinin birçok yerde taklit edildiğini görüyoruz. Vatandaş Ezine diye peynir alıyor ama bir bakıyorsunuz etiketinde üretim yeri başka il yazıyor. Ezine peynirinin ambalajında bulunan etiketlerde mutlaka Ezine Peynirciler Derneğinin (EPD) logosu bulunur." diye konuştu.

Üzen, sektörün gelişmesi, koyun ve keçi sayısının azalmaması için devletin küçükbaş hayvancılık sektörüne daha fazla destek vermesini istediklerini sözlerine ekledi.