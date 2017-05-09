Çaykur mevsimlik işçi başvuruları başladı

Çaykur, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik işçinin İŞKUR aracılığıyla işe alınacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz ay ise İŞKUR aracılığıyla alınacak mevsimlik işçi başvurularını ertelediğini duyurmuştu.



Çaykur'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da çalıştırılmak üzere, İŞKUR üzerinden bin 500 işçi alınacağını açıklamasının ardından çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde toplandı.

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde yoğun kalabalık oluştururken, kuyruk Cumhuriyet Caddesi'ne uzadı. Başvurular, 08.00'den itibaren görevliler tarafından gruplar halinde alınmaya başlandı.Çaykur personel alım şartı olarak yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceğini duyururken, en az ilkokul mezunu olma, engelli ve eski hükümlü olmama ve başvurduğu ilde ikamet etme şartı belirledi.

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Rize İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, yaptığı açıklamada bugün sabahın erken saatlerinde başlayan başvurular 10 gün boyunca devam edecek. Ne kadar bir başvuru olacağı ise 10 günün sonunda belli olacaktır" ifadelerini kullandı.Öte yandan iş başvurularının ardından işe alınacak işçiler için Mayıs sonu veya Haziran ayının ilk günlerinde noter huzurunda çekiliş yapılacak.