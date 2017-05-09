Yıldız Entegre Romanya'da fabrika açıyor

3 milyar TL'ye yaklaşan cirosu ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da önemli üreticilerinden biri olan Yıldız Entegre'nin geçtiğimiz yıl başlayan yatırımında sona gelindi.

Romanya basınına yansıyan haberlere göre, 150 milyon euroya mal olan ve 460 bin metrekare üzerine inşa edilen ağaç işleme tesisinde 450 kişi çalışacak. Tesiste, mobilya endüstrisinde kullanılan MDF, Laminant parke ve yonga levha gibi ürünler imal edilecek. Romanya fabrikası lokasyonu itibariyle yurt dışı operasyon merkezlerinden biri olarak konumlandırılacak.

Romanya'da mobilya pazarının büyüklüğü 700 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

127 YILLIK FİRMA

Yıldızlar Yatırım Holding'in şirkketlerinden biri olan Yıldız Entegre, Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre 1890 yılında Hasan Yıldız'ın Trabzon'da kereste ticaretine başlaması ile temelleri atılan şirket, yıllarca kereste ticareti ile uğraştıktan sonra 1982 yılında Yıldız Mobilya A.Ş adıyla kurumsal işletmeye adım attı. Takip eden yıllarda art arda açtığı tesislerle orman ürünleri sektörünün en büyük kuruluşlarından biri haline geldi. Şirketin Kocaeli MDF Fabrikası, dünyanın tek çatı altında kurulan en büyük MDF kompleksi ünvanını taşıyor.

Parke üretiminde dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumunda olan şirketin merkezi Kocaeli'nde bulunuyor. Üretim hacmi ise günde 8 bin 500 metreküpü geçiyor. 2 binden fazla kişinin çalıştığı Yıldız Entegre 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Yurtiçinde halen 6 ayrı tesisle hizmet veren şirketin Rusya'da da yatırım planı bulunuyor.