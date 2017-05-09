haberturk.com’un derlediği habere göre Facebook’a yakın kaynaklar, sosyal medya devinin haziran ayından itibaren beş ila 30 dakika arasında değişen video programları yayınlamaya hazırlandığını bildirdi. Business Insider’a konuşan kaynaklar, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in proje için popüler viral sitesi CollegeHumor’un kurucusu Ricky Van Veen ile anlaştığını da söyledi. Video projesi, televizyon programına benzeyen 30 dakikalık bir şov programı ile 10 dakikayı aşmayacak viral klipleri kapsıyor.

Kaynaklar, Facebook’un videoların prodüksiyonu için Hollywood’daki bazı ünlü prodüktörlerle masaya oturmaya hazırlandığını da söyledi. Şirket bir süre önce kariyer sayfasında film prodüktörü, film prodüksiyonunda çalışacak yazılım mühendisi gibi iş ilanları yayınladı.

Günde ortalama 1.28 milyar aktif kullanıcıya ulaşan Facebook, yeni projeyle Snapchat ve YouTube gibi rakiplerine karşı gücünü artırmayı planlıyor.