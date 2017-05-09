Limak
İŞ-YAŞAM

Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale

Limak İnşaat tarafından 2016 yılında sözleşmesi imzalanan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın katıldığı törenle atıldı. Yaklaşık 4.5 milyar dolar teklif ile alınan yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 15:30:42 Güncelleme: 16:10:29 AA

Törende konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, işin alınma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu ifade ederek, Kuveyt’in yeni giriş kapısı olacak, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster & Partners tarafından dizayn edilen ve inşaatını üstlendikleri bu önemli projenin, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik bir yapı özelliği taşıdığını kaydetti.

Limak olarak her projeyi zamanından önce, üstün kalitede bitirmek gibi bir prensipleri bulunduğunu belirten Özdemir, "Burada da sözleşmede bize tanınan 6 yıl yerine 4 yıl gibi daha kısa bir sürede, yani zamanından çok daha önce ve layıkıyla bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en modern ve teknolojik yapılarından biri olacak bu havalimanını, saygıdeğer Kuveyt halkının hizmetine sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Özdemir, havalimanını tamamlayacak tüm bağlantı projelerinin yapımı ile de ilgilendiklerine işaret ederek, "İşletmeye de talip olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Kuveyt'te yatırım yapmak ve özellikle kamu-özel sektör iş birliği alanındaki tecrübelerini bu ülkeye taşımak istediklerini aktaran Özdemir, "Bu sebeple Kuveyt Yatırım Destek Ajansı'nın izniyle yerel bir şirket kurduk. Bu şirket vasıtasıyla Kuveyt’te yatırım yapmak, Türk ve diğer uluslararası şirketlere örnek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 1,312 milyar Kuveyt dinarı (yaklaşık 4,5 milyar dolar) teklif ile alınan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.

Bütçesi tamamen Kuveyt devleti tarafından karşılanan projede ana yüklenici olan Limak İnşaat, havalimanının bitmesinin ardından iki yıl süreyle bakım ve onarım hizmeti verecek. Operasyona geçiş süreci de Limak tarafından yürütülecek.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 18 dakika önce
    Orada havaalanı ihalesini 4.5 milyar dolara bizde 22milyar dolara yapıyorlar. Aradaki farka tek şaşıran ben miyim?
  • Misafir 4 dakika önce
    Buradaki dünyanın en büyük havaalanı olacak fark bu. dediğin gibi olsa bütün köprüler tüneller aynı fiyata yapılması lazım büyüklüğü önemli değil
  • Misafir 35 dakika önce
    TEBRİKLER NİHAT ÖZDEMİR BRAVO.İDOLÜMSÜN..
  • Misafir 55 dakika önce
    Helal olsun bastirin.
  • Misafir 1 saat önce
    teşekkürler sayın cumhurbaşkanımız...
  • Misafir 1 saat önce
    hakikaten sevindim limak rusyada tacikistanda azerbaycanda irak ve kosovada cok büyük işler yapiyor yakin zamanda bu alanda rakipsiz olacaklar
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