Avrupa'da vatandaşlık gelirine destek yükseliyor

Berlin merkezli araştırma şirketi Dalia Research’ın anketine göre, Avrupa’da vatandaşlık gelirine destek verenlerin oranı bu yıl yüzde 64’ten yüzde 68’e yükseldi. 28 AB ülkesinde mart ayında düzenlenen ankete katılan 11 bin kişinin yüzde 68’i, vatandaşlık geliriyle ilgili bir referandumda tüm vatandaşlara temel maaş ödenmesine destek vereceğini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 41’i ise vatandaşlık gelirinin önce test edilmesini istedi. Temel maaş ödenmesine karşı çıkanlar ise, böyle bir uygulamanın insanların çalışma isteğini azaltacağını ve yabancıların ülkeye akın etmesine yol açacağını belirtti.

Finlandiya ve Hollanda’da pilot bölgelerde uygulanan ve Avrupa'da tartışmalara yol açan vatandaşlık geliri; birikimi, mesleği ve eğitimi ne olursa olsun tüm vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir maaş ödenmesini öngörüyor. Bu maaş, devletin vatandaşlara yaptığı sosyal güvenlik yardımlarının yerini alıyor ve sistemde büyük bir değişiklik anlamına geliyor.