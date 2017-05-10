Alex Macheras
İŞ-YAŞAM

20 yaşındaki genç dünyayı dolaşarak para kazanıyor

Dünyada birçok genç tezgahtarlık yaparak ya da kasada çalışarak harçlık kazanmaya çalışırken 20 yaşındaki Alex Macheras yaşıtlarından çok farklı bir hayat sürüyor. Macheras, yeni uçaklardaki koltukları deneyerek dünyayı dolaşıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:14:27 Güncelleme: 10:44:45 HABERTURK.COM

haberturk.com’un derlediği habere göre Macheras, yeni üretilen uçaklarda tüm koltukları deniyor, business class’ta yemeklerin tadına bakıyor ve dünyayı dolaşıyor.

Business Insider sitesine konuşan Macheras, küçüklüğünden beri uçak tutkusu olduğunu ve bu ilgisinin kariyerine de yön verdiğini anlattı. 20 yaşındaki genç business class keyfini gösteren fotoğrafları sık sık Facebook ve Instagram hesaplarında paylaşıyor. Ayrıca 14 yaşından beri havacılık dünyasıyla ve sektörle ilgili olarak BBC, Sky News ve LBC siteleri için analizler yazıyor.

Uçakların yapım aşamasını da gözlemleyen Macheras, uçakları daha fabrikadan çıkmadan inceleme şansı buluyor.

Havacılık sektörüne dair görüşlerini sürekli olara Twitter’da paylaşıyor. İlk başta birlikte çalıştığı kişilerin ne kadar genç olduğundan habersiz olduklarını kaydeden Macheras, LBC için yıllarca yazı yazdım ve kimse yaşımı bilmiyordu” diyor.

Sosyal medyada 13 binden fazla takipçisi olan Macheras, havacılıkla ilgili ne bulursa okuyor. Uçuş dersleri de alan gencin hayatta ilham aldığı kişi ise Virgin Atlantic Havayolları’nın sahibi İngiliz girişimci Richard Branson.

Uçuşlar arasında dünyanın dört bir yanında tatil yapma olanağı da bulan Macheras’ın en sevdiği yer ise Ruanda.

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