dünyanın en pahalı havaalanı, dünyanın en gereksiz havaalanı, St. Helena Adası
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St. Helena Adası’ndaki ilk ticari uçak bir yıl sonra indi

Atlantik Okyanusu’nda İngiltere’ye bağlı olan St. Helena Adası’ndaki havaalanı, yapımından bir yıl sonra ilk ticari uçağın iniş yapmasının ardından “dünyanın en gereksiz ve en pahalı havaalanı” olarak nitelendi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:18:01 Güncelleme: 11:40:30 HABERTURK.COM

Atlantik Okyanusu’nda İngiltere’ye bağlı olan St. Helena Adası’ndaki havaalanı, yapımından bir yıl sonra ilk ticari uçağın iniş yapmasının ardından “dünyanın en gereksiz ve en pahalı havaalanı” olarak nitelendi.

Tropikal bir ada olan ve 4 bin 500 civarında nüfusa sahip St. Helena Adası’ndaki havaalanının yapımı, tartışmalara yol açmıştı. Turistik olarak bölgedeki diğer yerlere kıyasla fazla rağbet görmeyen adaya havaalanı planı, bazı kesimler tarafından gereksiz olarak görülmüştü.

İlk uçağın iniş anını hükümet kendi Twitter hesabından paylaştı

Yapımı 5 yıl süren ve geçen yıl tamamlanan havaalanının maliyeti 250 milyon sterlini buldu. Ancak havaalanı bir yıl boyunca ticari uçakların unuttuğu hayalet bir bölgeye dönüştü.

Rüzgarlı hava koşulları nedeniyle aylar süren ertelemeler sonunda 60 kişiyi taşıyan ilk ticari uçak geçen cumartesi günü havaalanına iniş yaptı. Daha önce ise sadece bazı özel uçaklar havaalanını zaman zaman kullanıyordu.

Normalde adaya Royal Mail gemisiyle ulaşılırken, yetkililer havaalanının adadaki turist sayısını arttırmasını umuyor. Ancak havaalanının maliyeti adada yaşayan her bir kişiye 60 bin sterline mal oldu.

 

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