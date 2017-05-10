Sosyalist Küba'da ilk lüks AVM açıldı

Küba’da son dönemde yaşanan değişimin son adımı, başkent Havana’nın göbeğinde açılan ilk lüks alışveriş merkezi oldu. Ortalama maaşların çok düşük olduğu ve birçok kişinin ayda sadece 10 dolar civarında para kazandığı ülkedeki ilk lüks alışveriş merkezine ilgi yoğun oldu.

Yıllarca lüks markaları görmeyen Kübalılar, 5 bin dolarlık kol saatlerine ve 3 bin dolarlık pantalonlara şaşkınlıkla baktı.

Alışveriş merkezinin ilk ziyaretçilerinden memur Claudia Veker, “O kadar çok şey var ki… Fiyatlar da inanılmaz pahalı. Ama yine de güzel” dedi. Helena Rodriguez isimli ziyaretçi de “Hiçbir şey alamadım, fiyatlar çok yüksek ama yine de her şeye değer” diye konuştu.

Bazı Kübalılar ise sosyalist ülkede lüks AVM açılmasına tepki gösterdi.

Fidel Castro’nun devlet başkanlığını kardeşi Raul Castro’ya devrettiği 2008’den bu yana ülkede kapitalizm yolunda bazı değişimler yaşandığı belirtiliyor. Küba 2014’te ABD ile diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.