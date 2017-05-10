Sabiha Gökçen Havalimanı
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Malaysia Airports Sabiha Gökçen'de hisse satışı planlıyor

Malaysia Airports Holdings Berhad, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten iştirakinde azınlık hissesi satmayı değerlendiriyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:11:43 Güncelleme: 12:17:39

Bloomberg News'in haberine göre, konuya yakın kaynaklar Malezyalı şirketin yatırımcı arayışında olduğunu, şirketin kontrolünü elinde bulundurmaya devam edeceğini söyledi.

Görüşmelerin gizli yürütülmesi nedeniyle isimlerinin yayınlanmasını istemeyen kaynaklar, Malaysia Airports’un muhtemel bir danışmanlık için bankalar ile de görüşme halinde olduğunu bildirdi.

Malaysia Airports Holdings Berhad, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tüm hisselerine sahip konumda bulunuyor.

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